La Escuela Sábato convoca a auxiliares de laboratorio de Ciencias Naturales

La Dirección de la Escuela Nacional Ernesto Sábato, conforme a la Resolución de Rectorado Nº 096/08, convoca a interesados(as) en desempeñarse como AUXILIAR DE LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES en el Nivel Secundario con una carga horaria de 10 horas semanales los días martes de 13 a 15; jueves de 8.30 a 11.30 y de 13 a 15 y viernes de 8.30 a 11.30. La vigencia del orden de mérito de la selección es de un año.

Los(as) interesados(as) deberán poseer título de Profesor(a) o tramo de formación docente y presentar Currículum vitae hasta el 30/04/2026 hasta las 10. La inscripción será mediante Formulario de Google Drive donde deberán completar sus datos personales y adjuntar su CV (en formato pdf), denominando el archivo adjunto: Apellido-AUXILIAR DE LAB. CIENCIAS NATURALES. El enlace de inscripción es: https://forms.gle/gmxVYzmzWPhnGq6V8

En el siguiente enlace podrán consultar el Proyecto Institucional y contenidos mínimos:

https://sabato.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2024/03/PEI-PCI-Febrero2022.pdf