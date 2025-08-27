La Escuela Fenix y sus deportistas se hicieron presentes en la Ciudad Deportiva Don Bosco

Una vez más el equipo Fénix 🐦‍🔥 en lo más alto!

🥋 Tremenda actuación de nuestros atletas en el Grand Prix 001 organizado por la marca @fsiontkd

Durante el sábado 23 y domingo 24 nuestros competidores se hicieron presentes en la Ciudad Deportiva Don Bosco, para disputar el primer campeonato de la firma @fsiontkd en conjunto con la @taekwondoftb.

Nuestra delegación estuvo conformada por los siguientes atletas que obtuvieron estos resultados 👇🏾

🥈 Luz Quimey Cora en lucha, gana su primer combate sin inconvenientes y accede a la final donde cae contra la titular de la selección Argentina luego de una muy dura pelea

🥇 Lautaro Podstrelnov en lucha, debutando oficialmente en la categoría de cinturones rojos juveniles y buscando su clasificación a un torneo nacional

🥇 🥇 Rodrigo Valdez obtiene dos primeros puestos en las categorías de lucha y formas, debutando en cinturones verdes adultos

🥇 Wenceslao Nelli realizó su primera participación en un torneo y gana su lucha frente a un rival más experimentado

Gracias a mi equipo y escuela por confiar en mi trabajo, ahora a continuar entrenando para ajustar detalles de cara a lo que resta de aquí a fin de año 🥋

VAMOS FÉNIX! 🐦‍🔥 

