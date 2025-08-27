La Escuela Fenix y sus deportistas se hicieron presentes en la Ciudad Deportiva Don Bosco

Una vez más el equipo Fénix en lo más alto!
Tremenda actuación de nuestros atletas en el Grand Prix 001 organizado por la marca @fsiontkd
Durante el sábado 23 y domingo 24 nuestros competidores se hicieron presentes en la Ciudad Deportiva Don Bosco, para disputar el primer campeonato de la firma @fsiontkd en conjunto con la @taekwondoftb.
Nuestra delegación estuvo conformada por los siguientes atletas que obtuvieron estos resultados
Luz Quimey Cora en lucha, gana su primer combate sin inconvenientes y accede a la final donde cae contra la titular de la selección Argentina luego de una muy dura pelea
Lautaro Podstrelnov en lucha, debutando oficialmente en la categoría de cinturones rojos juveniles y buscando su clasificación a un torneo nacional
Rodrigo Valdez obtiene dos primeros puestos en las categorías de lucha y formas, debutando en cinturones verdes adultos
Wenceslao Nelli realizó su primera participación en un torneo y gana su lucha frente a un rival más experimentado
Gracias a mi equipo y escuela por confiar en mi trabajo, ahora a continuar entrenando para ajustar detalles de cara a lo que resta de aquí a fin de año
VAMOS FÉNIX!
