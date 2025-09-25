La Escuela «El Ombú» realizará el último sorteo de su Rifa 2025 / Este sábado 27 de Septiembre

Este sábado 27 de Septiembre se hará el último sorteo de esta edición, que cuenta con un primer premio de $ 8.000.000.- y un 2do de 2.000.000.- habiendo aún números disponibles.
Ultimo sorteo realizado
Y pasó un sorteo más de nuestra rifa!! Felicidades Daniel! Y gracias a todos por participar. Aún queda el mejor sorteo…Con un premio buenisimoooooo!!
La ganadora de nuestro sorteo Cancelación !! Felicidades Susana!! Y gracias a todos nuestros compradores!
1er sorteo – Ya entregamos los premios a los ganadores!!
1er premio – Juan Manuel Caminos
2do premio – Juan Tort
Aún quedan 3 sorteos más que interesantes!! Si no tenés tu rifa podes pedirla por este medio. Gracias a todos!!
La Escuela «El Ombú» concretó este sábado 26 de Julio, el 1er sorteo de su RIFA 2025, que tiene importantes premios!!!
Próximo sorteo, cancelación 16 de Agosto por Quiniela Nacional Nocturna.
2do sorteo, sábado 30 de Agosto.
Sorteo final, sábado 27 de Septiembre.
