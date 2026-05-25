La Escuela 501 pide apoyo para que se vote un video escolar

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial N°501 “Nair Augé de Patalagoyti” de Ayacucho lanzó una convocatoria para sumar “Me Gusta” al video presentado por estudiantes.
El pedido consiste en ingresar al video presentado por la institución y dejar un “Me Gusta”, ya que el apoyo del público resulta clave para aumentar las posibilidades de ganar.
Un proyecto trabajado en equipo
La propuesta fue impulsada junto a la docente Luisina Leonella Alvarez y desarrollada por estudiantes de la institución mediante actividades vinculadas a la alimentación saludable.
El trabajo incluyó:
- música
- juego
- trabajo en equipo
- reflexión sobre hábitos saludables
como herramientas de aprendizaje e integración.
“Los chicos disfrutaron muchísimo”
Desde la escuela destacaron el valor educativo y emocional de la experiencia:
“Los chicos disfrutaron muchísimo del trabajo musical, nos divertimos y fue notable su alegría al participar”.
Además, remarcaron que el concurso permitió generar espacios de reflexión sobre el consumo de frutas y verduras y fortalecer la participación de los alumnos.
Además, quienes deseen también pueden ingresar al sitio oficial del certamen para ver el trabajo realizado por los estudiantes:
Ver el video de la Escuela 501
El pedido a la comunidad
Finalmente, desde la institución solicitaron compartir el video con:
- amigos
- familiares
- vecinos
Para seguir sumando apoyo y ayudar a los estudiantes en el certamen.
N. de la R; fuente Franco Catalano.
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