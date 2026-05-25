La Escuela 501 pide apoyo para que se vote un video escolar

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial N°501 “Nair Augé de Patalagoyti” de Ayacucho lanzó una convocatoria para sumar “Me Gusta” al video presentado por estudiantes.

El pedido consiste en ingresar al video presentado por la institución y dejar un “Me Gusta”, ya que el apoyo del público resulta clave para aumentar las posibilidades de ganar.

Un proyecto trabajado en equipo

La propuesta fue impulsada junto a la docente Luisina Leonella Alvarez y desarrollada por estudiantes de la institución mediante actividades vinculadas a la alimentación saludable.

El trabajo incluyó:

música

juego

trabajo en equipo

reflexión sobre hábitos saludables

como herramientas de aprendizaje e integración.

“Los chicos disfrutaron muchísimo”

Desde la escuela destacaron el valor educativo y emocional de la experiencia:

“Los chicos disfrutaron muchísimo del trabajo musical, nos divertimos y fue notable su alegría al participar”.

Además, remarcaron que el concurso permitió generar espacios de reflexión sobre el consumo de frutas y verduras y fortalecer la participación de los alumnos.

Además, quienes deseen también pueden ingresar al sitio oficial del certamen para ver el trabajo realizado por los estudiantes:

Ver el video de la Escuela 501

El pedido a la comunidad

Finalmente, desde la institución solicitaron compartir el video con:

amigos

familiares

vecinos

Para seguir sumando apoyo y ayudar a los estudiantes en el certamen.

N. de la R; fuente Franco Catalano.