La EP Nro 9 ganó un premio internacional sobre literatura – La palabra de su directora, Carla Díaz

La Escuela Primaria Nro 9 «Ricardo Rojas», su Directora Carla Díaz, y su hermosa comunidad lo volvieron a concretar. Están en boca de todos, porque ganaron un concurso internacional. El logro fue a fines de 2025, pero se hizo público en estas horas, por cuestiones administrativas.

Consultada por nuestro medio, Carla indicó al diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar que; «Es un premio internacional sobre literatura, donde mis alumnos participaron con un cuento de inmigrantes, inspirados en uno de los tíos del alumno Baldomero Bazterrechea, pero de cual toda la institución formó parte de el».

Con respecto al destino que se le dará al importante premio, destacó; «Con el premio se invertirá en tablets para los 6 alumnos que conforman el grupo, y poder garantizar la continuidad pedagógica en los días de lluvia a través de las clases virtuales».

Finalmente refiriéndose a la forma en que se tomó en su comunidad educativa esta noticia, la directora sostuvo; «Fue una enorme alegría. Nosotros trabajamos juntos todo el año…La foto de portada lo dice todo, somos una gran familia que compartimos todo lo que hacemos y este logro es un sueño. Agradezco el compromiso de las familias, y que sean parte de este importante reconocimiento que podrá respaldar lo que más nos gusta, que es enseñar. Gracias».

ACTA DE DICTAMINACIÓN PROGRAMA IBER-RUTAS CUENTOS MIGRANTES PARA LAS INFANCIAS II

Siendo las 14:00 horas (Buenos Aires) del día 19 de noviembre de 2025 se procede a la evaluación de los proyectos finalistas enviados por el jurado conformado por los miembros del Consejo Intergubernamental de Iber-Rutas : Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay. Para esta edición del 2º Concurso Internacional de Cuentos “Miradas de Iberoamérica 2025 ” bajo la temática “Cuentos Migrantes para la Niñez”, se enviaron 5 propuestas completas que fueron remitidas aleatoriamente a los Reppis para la primera selección. Resultando que 4 propuestas fueron seleccionadas ganadores. Se destaca que los PROYECTOS que no pasaron dicha etapa se trató básicamente por tres aspectos: ○ No cumplir con los requisitos de admisibilidad. ○ Presentar propuestas sin relación con la temática migración. ○ Proyectos Incompletos. Considerando: ○ Los conceptos anteriormente expuestos. ○ El monto individual adjudicado a esta edición del 2º Concurso Internacional de Cuentos “Miradas de Iberoamérica 2025” asciende a la suma de USD 2,000 (dólares americanos dos mil). ○ Se consideró premiar todos aquellos Proyectos que superen el puntaje mínimo necesario (70 sobre 100 puntos) pudiendo el jurado premiar a más de una propuesta por país.” El jurado resuelve adjudicar: ○ País: Argentina ○ Proyecto: CM_2025_13487 “UNA PIEZA QUE NO ENCAJA” ZORO-San Salvador, Entre Ríos. ○ Proyecto: CM_2025_13475 “UN APAGÓN” 4° AÑO ESCUELA SANTO DOMINGO, Labardén Bs As. ○ Proyecto: CM_2025_13479 “UN AMIGO EN TIERRAS DESCONOCIDAS” BALDOMERO- Pasaje el Porvenir, Ayacucho. Bs As. ○ País: México ○ Proyecto: CM_2025_13488 “EL JARDÍN DE LAS MARIPOSAS” SIRENIA- Tijuana, México.