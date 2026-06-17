La EP Nro 7 renovó su cooperadora – Su presidente es Gabriela Bobadilla

El pasado miércoles 29 de Mayo, en instalaciones de la Escuela Primaria Nº7 “José de San Martin”, se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Cooperadora Escuela 7.

Dicha Cooperadora ha quedado conformada de la siguiente manera:

Presidente: Bobadilla, Gabriela Vicepresidente: Mora, Gisela Noemi Secretario: Reche, Mónica Elizabeth Prosecretaria: Elordi, Lurdes Tesorero: Igarteburu, Matías Rubén Protesorera: Gallegos, Vanesa Luciana Vocal Titular I: Sanabria, Sixto Alejandro Vocal Titular II: Huenelaf, Joseline Vocal Titular III: Peralta, María Cecilia Vocal Suplente I: De Felippe, Griselda Vocal Suplente II: Cangiani, Mirna Aldana Revisores de cuentas Titular docente: Masaniz, Cristina Titular: Rivarola, Luciana Suplente: Iza, Celeste Asesora: Bakich, Cintia

La Asociación Cooperadora agradece enormemente a toda la comunidad educativa, familias, docentes y no docentes, y a todos los vecinos por la colaboración que siempre nos brindan en diferentes eventos realizados.

También se informa que se continúa trabajando en la recaudación de fondos para la realización del nuevo techo junto a Consejo Escolar. Los costos son muy grandes, ya que la obra a realizarse es grande.

Por ese motivo, estamos profundamente agradecidos por toda la colaboración de la comunidad educativa actual, los exalumnos, las familias de nuestros alumnos, docentes, no docentes y comunidad en general. Además, se ha adquirido una impresora nueva, se compran elementos de limpieza y materiales didácticos

Seguiremos apostando al trabajo en equipo para que podamos cumplir nuestro objetivo y continuar apoyando en las actividades educativas.

Nuevamente, esta Asociación agradece su colaboración e insta a seguir colaborando. ¡¡Gracias!!