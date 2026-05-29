La Dra. Guevara, de la OMIC y todo lo que hay que saber sobre la eliminación de Zona Fría

El gobierno nacional impulsó un proyecto que luego fue aprobado en el Congreso, donde ciudades como Ayacucho, pierden su condición de zona fría, y por lo tanto los usuarios que tengan ingresos superiores a 4.3 millones de pesos o quienes estén por debajo y no soliciten la continuidad del subsidio, pagarán la tarifa completa del gas con el que calefaccionan sus hogares.

Ayacuchoaldia.com.ar dialogó con la titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Dra. Raquel Guevara, para que nos cuente sobre las acciones que podrían llevarse a cabo desde su área.

Al consultarle sobre cómo imagina que serán las boletas de gas de los ayacuchenses, cuánto, a simple cálculo, podrían verse afectados los costos, la abogada expresó que “En principio resaltar que Zona Fria no tiene costo fiscal alguno para el Estado, porque Zona Fría se nutre a través de un Fondo Fiduciario para compensar las tarifas de zonas cálidas con las muy frías. Es decir, el dinero destinado a ese fondo lo pagamos los usuarios y así nos autofinanciamos. El Estado justamente viene por ese fondo fiduciario porque representa mucho dinero. De aprobare la ley de eliminación de Zona Fría, todo ese dinero irá para las petroleras y no a los usuarios, en conclusión, los usuarios estaremos transfiriendo todo ese dinero a las empresas. Aun eliminado Zona Fría, el ítem fondo fiduciario seguirá estando en las facturas y por más que no se subsidie lo seguiremos pagando” explicó

Al referirse sobre el monto de 4.3 millones de pesos de ingresos y si deberá ser solicitado el subsidio de manera particular, Guevara añadió que “Ese es tope en cuanto a ingresos familiar, pero lo que no dicen es que por Decreto 943/25, establecieron bloques de consumo base para electricidad y gas, 300 y 150 KWh, quien supere ese consumo, pagará el excedente como tarifa plena. Entonces a modo de ejemplo, les doy una imagen de los costos que representaría, lo hicimos en conjunto las OMIC’s de la Provincia de Bs. As., para representar el impacto si se elimina o modifica Zona Fría.

Un tema nada menor es qué pasará con los usuarios que utilicen gas envasado, que generalmente son los de bajos recursos o no tienen la chance de contar con gas natural de red. Sobre esto, la titular de la OMIC enfatizó que “los beneficiarios del ex programa Hogar, que comprende usuarios de gas licuado de 10 kg, tendrán que actualizar datos para que se les reintegre el importe a través de la APP MODO. Para ello deben tramitar en MI Argentina en sección Trámites, la continuidad del beneficio. Una vez aprobada, funciona como reintegro de la compra de garrafa en comercios habilitados mediante pago a través de un código QR en la plataforma de pagos MODO o a través de las aplicaciones de cualquiera de los bancos adheridos a la misma. El subsidio consta de un reintegro de $9.593 por garrafa y no es acumulativo. De abril a septiembre que son los meses de frío, se subsidia dos garrafas por mes y una en el resto de los meses. El subsidio de reintegra solo si se abona con QR, no por transferencia”.

También se dialogó sobre si desde la OMIC se estudia la posibilidad de exigir una campaña de difusión, porque hay temas que claramente la gente no conoce. En tal sentido, acotó que “Acordamos en conjunto las OMIC`s, de juntar firmas para enviar a Senadores Nacionales nuestro parecer.

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