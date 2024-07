La Dodge de Julio Quintana en el TC – A 29 años, un enorme recuerdo del piloto de Ayacucho en 1995/1996

En los boxes del autodromo «Roberto José Mouras» de La Plata, la Dodge N° 49 del piloto de Ayacucho, Julio Quintana, en lo que seria la «I Vuelta ciudad de La Plata». 20/10/1996.

La Dodge ex Erratchu y De Benedictis, con la cual se presentó a correr Julio Quintana el 07/05/95 en el autodromo «Oscar Alfredo Gálvez». Y según dicen los que saben, el «Vasco» Erratchu se la compró a Johnny cuando se pasó a Ford.

Tiempo atrás hicimos una nota con el propio Julio Quintana, quién en declaraciones a www.ayacuchoaldia.com.ar respondió al respecto;

A.al D -¿Cómo fue la llegada al TC, era otra época económica porque hoy sería impensado poder hacerlo no? J. A. Q; “Y cómo te decía, el Auto Moto Club Ayacucho quería comprar un auto, convocándome para comprar la Chevy de Mariano Calamante en Balcarce, ya que mi papa y yo lo conocíamos. Nos dio el auto para trabajar y comenzar a correr. Y eso no se hubiera podido si tendríamos que haber contado con motoristas y chasistas. Es así que me tomo el atrevimiento de encabezar el grupo de trabajo y deje todo. Yo deje todo. Muchos en mi familia y especialmente mi hija Josefina me lo reprocha. Fue “una locura total”, si bien hacía lo que a uno le gusta, con el apoyo de mi mujer y un gran trabajo de la gente que nos acompañaba. La peña después tuvo sus complicaciones, hubo problemas y se armó otro grupo de gente y compramos la Dodge que era de Oscar Errachu, y queda la Chevy parada. Yo estaba totalmente dedicado a eso, era como que no interesaba nada, ni ninguna otra cosa. Mi cabeza estaba puesta en eso. Es así que aparecen mi papá, el “petizo” Giménez, “titito” Fernández, “Lolo” Reyes, un montón de gente…Se pusieron firmes, se hicieron papeles y documentos, y finalmente se trajo la Dodge…” A. al D -¿Un papel importante lo cumplían los acompañantes también, no? J. A. Q; «Muy agradecidos a todos sí, muy contento con el apoyo general de la sociedad de Ayacucho, también. Como acompañantes tuve al «Flaco» Arroceres con el que debuté, al «Conga» Calvo, a Luis Poó, a Miguel Galarraga, a Julio Palacio y el «Gurí» Sarrat, que siempre estaba dispuesto con su camioneta para llevar lo que sea. A los camioneros, que nos llevaron a todas las carreras también mi agradecimiento».

A. al D -¿Con esa coupe corriste en TC y con muy buenos resultados, recuerdo ir al taller con la coupe Dodge verde y la Naranja…. ¿Cómo fueron los inicios?

J. A. Q; “Yo había corrido con la Chevy de acompañante de Calamante en San Lorenzo. Luego en Lobos con la Dodge de Cosman de acompañante y en Santa Teresita con la Chevy como acompañante de Calamante, con la que me autorizaron la licencia de piloto. Después con la Dodge quedaron mi hermano y mi padre como dueños del auto, con mucho sacrificio pero faltaba plata. Había que poner un equipo de frenos, transmisiones especiales…Y nosotros andábamos con un Dana 44 que es testigo «Tito» Colangelo, que las colocaba, armaba todo con su rastrogerito e igual que Martín Beherán que se llevaba los frenos, y venía luego y hacia todo lo necesario. Y el alma mater, la pintura, la chapa y lo que hiciera falta, cocina etc. que fue “Chinaco” García. Hay mucha gente que ya no está lamentablemente. Quiero agradecerles a todos…A la miércoles que estamos grandes. Después cambiamos la Dodge, y nos quedamos con la de Larroudé y yo le vendo el auto a Javier Labarca, que ya no está tampoco entre nosotros. El anduvo bien fue 7mo, en el TC Pista que recién arrancaba”.

N. de la R; link de la nota reciente de ayacuchoaldia.com a Julio Quintana – https://ayacuchoaldia.com.ar/julio-quintana/

Foto Fernando Videla, «Por un TC en Ruta».