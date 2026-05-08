La cosecha de soja avanza con rindes por encima de lo histórico y mantiene la proyección en 48,6

Dos cosechadoras trabajando en un lote de soja en la pampa húmeda mientras descargan granos en un camión cerealero, con camino rural embarrado y charcos bajo cielo nublado.

La campaña de soja continúa mostrando señales positivas en plena etapa de recolección. Tras un progreso intersemanal de 8 puntos porcentuales, la cosecha cubre actualmente el 18,3 % de las 17,2 millones de hectáreas sembradas a nivel nacional, con un rinde promedio de 37 quintales por hectárea.

Si bien las labores lograron tomar ritmo en los últimos días y se posicionan casi 4 puntos porcentuales por delante de la campaña pasada, el avance aún refleja un retraso de 11 puntos en comparación con el promedio de las últimas cinco campañas.

Rindes destacados en la región núcleo El desempeño de la soja de primera se presenta como uno de los aspectos más sobresalientes del ciclo. La recolección avanza con fluidez en ambos núcleos productivos, con rindes que superan los registros históricos.

En el Núcleo Norte, los lotes cosechados promedian los 39,6 qq/Ha, mientras que en el Núcleo Sur el rendimiento asciende a 40,5 qq/Ha. Estos valores consolidan una campaña con resultados productivos por encima de lo habitual.

Buen desempeño en el oeste bonaerense y La Pampa En el Norte de La Pampa y el Oeste de Buenos Aires, si bien persisten algunas demoras en la cosecha debido a la falta de piso, los resultados obtenidos hasta el momento son alentadores. Los rindes promedian los 41,4 qq/Ha, ubicándose por encima de los niveles históricos.

Este comportamiento responde en gran medida al aporte de precipitaciones acumuladas durante el ciclo, que favorecieron el desarrollo del cultivo en etapas clave.

N. de la R; fuente Panorama Agropecuario.