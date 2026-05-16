La Cooperadora de la Biblioteca “Manuel Vilardaga” convoca a Asamblea Anual Ordinaria / El jueves 28-5

La Asociación Cooperadora de la Biblioteca Pública Municipal y Popular “Manuel Vilardaga” convoca a sus socios a Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día jueves 28 de Mayo de 2026, a las 18 horas, en la sede de la Institución, calle 25 de Mayo N° 941 de esta ciudad, con una hora de tolerancia, para tratar el siguiente ORDEN DE DÍA:

1-Elección de un Presidente y Secretario para presidir la Asamblea.

2-Elección de dos asambleístas para firmar el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

3- Fiscalización de Memoria, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe del órgano de Fiscalización, del ejercicio económico 2025/2026, fenecido el 31 de Marzo del 2026.

4-Consideración del aumento de la cuota social.