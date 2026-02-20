La carrera de Bibliotecario Escolar en Mar del Plata registra un récord de 5.000 inscriptos para 2026

La carrera de Bibliotecario Escolar en la Universidad Nacional de Mar del Plata registra un récord de 5.000 inscriptos para 2026, duplicando la cifra del año pasado y consolidándose como una de las propuestas más elegidas.
La modalidad a distancia, la flexibilidad horaria y la gratuidad explican el crecimiento exponencial, con estudiantes de distintos puntos del país que encuentran en esta formación una rápida salida laboral.
El título cuenta con validez nacional y homologación en el Mercosur, y ofrece inserción tanto en el ámbito educativo como en el sector privado, donde crece la demanda de especialistas en gestión de la información.
N. de la R; fuente #mardelplataweb
