La Cámara de Microempresarios Ayacuchenses, convoca a su Asamblea Anual General Ordinaria / 25 de Febrero de 2026

Se convoca a los Señores Socios de la Cámara de Microempresarios Ayacuchenses, a participar de la Asamblea Anual General Ordinaria que se realizará el día miércoles 25 de Febrero de 2026 a las 19:00 Hs, en la Sede Social de la Entidad ubicada en Av. Dindart 1242 de esta ciudad de Ayacucho, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.-



Lectura de la Memoria y Balance General e informe del resultado económico correspondiente al ejercicio fenecido el 31/12/25.-



Consideración del informe de la Comisión Revisora de Cuentas.-



Designación de tres asambleístas para realizar el escrutinio del acto eleccionario.-



Elección de miembros de Comisión Directiva: 1(un) Presidente, 1 (un) Secretario, 1(un) Tesorero, 3(tres) Vocales Titulares, todos por el término de dos años, 3(tres) Vocales Suplentes por un año.



Elección de miembros de Comisión Revisora de Cuentas: 3(tres) Titulares, 1(un) Suplente por el término de un año según lo dispuesto por el artículo XV y XVI título III del Estatuto Social.



Consideración de la cuota Social.-



Autorización a la Comisión Directiva a efectuar todas las acciones necesarias para el cambio de la Sede Social.-

En caso que a la hora citada no se encuentren presentes el 51% de los Socios en condiciones de votar, luego de transcurrido una hora, la Asamblea se realizará con los socios presentes

Marcela Sánchez Martin De Alza

Secretaria Presidente