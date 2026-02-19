La Cámara de Microempresarios Ayacuchenses, convoca a su Asamblea Anual General Ordinaria / 25 de Febrero de 2026

Se convoca a los Señores Socios de la Cámara de Microempresarios Ayacuchenses, a participar de la Asamblea Anual General Ordinaria que se realizará el día miércoles 25 de Febrero de 2026 a las 19:00 Hs, en la Sede Social de la Entidad ubicada en Av. Dindart 1242 de esta ciudad de Ayacucho, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
- Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.-
- Lectura de la Memoria y Balance General e informe del resultado económico correspondiente al ejercicio fenecido el 31/12/25.-
- Consideración del informe de la Comisión Revisora de Cuentas.-
- Designación de tres asambleístas para realizar el escrutinio del acto eleccionario.-
- Elección de miembros de Comisión Directiva: 1(un) Presidente, 1 (un) Secretario, 1(un) Tesorero, 3(tres) Vocales Titulares, todos por el término de dos años, 3(tres) Vocales Suplentes por un año.
- Elección de miembros de Comisión Revisora de Cuentas: 3(tres) Titulares, 1(un) Suplente por el término de un año según lo dispuesto por el artículo XV y XVI título III del Estatuto Social.
- Consideración de la cuota Social.-
- Autorización a la Comisión Directiva a efectuar todas las acciones necesarias para el cambio de la Sede Social.-
En caso que a la hora citada no se encuentren presentes el 51% de los Socios en condiciones de votar, luego de transcurrido una hora, la Asamblea se realizará con los socios presentes
Marcela Sánchez Martin De Alza
Secretaria Presidente
Comentarios