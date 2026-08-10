La Cámara de Comercio, Industria y Producción, lanzó campaña de socios y celulares

10 agosto, 2026 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0
CAMPAÑA DE SOCIOS Y PROMOCIÓN SERVICIOS 
 

Por este medio, desde la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Ayacucho, informamos que se ha lanzado una campaña de socios y promoción del servicio corporativo celular que brindamos en la entidad.-

por tal motivo nuestro promotor Matías Figueroa estará visitando los comercios , invitándolos a sumarse como asociados a  nuestra entidad , como así también adherirse al plan corporativo celular de las empresas claro , movistar y personal ; servicio que brindamos en nuestra sede social .-

FERNANDO AMODEO – PRESIDENTE
CÁMARA DE COMERCIO DE AYACUCHO 

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