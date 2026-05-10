La bolsa de cereales hizo un balance del ciclo del girasol y otros granos a Mayo de 2026

SE DA POR FINALIZADO EL CICLO DE GIRASOL 2025/26 CON ÁREA, RINDE Y PRODUCCIÓN RÉCORD

Luego de un progreso intersemanal de 16 puntos porcentuales, la cosecha de soja alcanza el 34,3 % de la superficie apta a nivel nacional. Si bien continúa registrándose una demora de casi -5 p.p. respecto al promedio de las últimas cinco campañas, la recolección cobra celeridad como consecuencia de mejoras en las condiciones de piso que permiten el ingreso de la maquinaria. El rinde promedio nacional se ubica en 35 qq/Ha. En tanto a la soja de primera, los rendimientos sobre ambos núcleos se sostienen por encima del promedio histórico, con más del 70 % recolectado.

A su vez, con el 41 % del área cosechada, en el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires el rinde promedia los 41,3 qq/Ha y, de sostenerse esta tendencia, podría consolidarse como un máximo histórico para la región. Asimismo, cobran impulso las labores de recolección sobre el NOA y NEA, donde los rindes promedian los 31,4 qq/Ha y 33,1 qq/Ha respectivamente, ubicándose cerca de los máximos históricos. En tanto la soja de segunda, se avanzó sobre el 12 % de la superficie implantada, con un rinde promedio que se ubica en los 27,2 qq/Ha. Bajo este contexto, sostenemos nuestra proyección de producción en 48,6 MTn.

En lo que respecta a maíz, la cosecha continúa avanzando a nivel nacional y alcanza el 30,1 % del área apta, con un rinde promedio de 86,6 qq/Ha. Durante los últimos días se registraron avances acotados en las labores de recolección, en un contexto donde continúa priorizándose la cosecha de soja en buena parte del área agrícola. A nivel regional, los rindes se ubican en 100,5 qq/Ha en el Núcleo Norte y en 95,7 qq/Ha en el Núcleo Sur. En cuanto al maíz tardío, continúa incrementándose la proporción de lotes en madurez fisiológica, mientras el resto de los planteos transita

etapas finales del ciclo.

En este contexto, la condición de cultivo se mantiene favorable, con el 98,4 % del área entre Normal y Excelente. Frente a este escenario, sostenemos nuestra proyección de producción en 61 MTn.

Por otro lado, al presente informe se da por concluida la cosecha de girasol, pese a que restan algunas hectáreas por cosechar en el sur y este bonaerense, ya que no modificarían la actual estimación. Como consecuencia de una campaña que, en general, acompañó agroclimáticamente todo el desarrollo del cultivo, la totalidad de los rendimientos zonales superaron el promedio de las últimas 5 campañas, y en algunos casos, incluso fueron máximos.

En conclusión, con un ciclo marcado por récords tanto en área sembrada (2,85 MHa) como en rendimiento (23,6 qq/Ha), la producción

total nacional también marca un nuevo máximo en la serie PAS de 6,6 MTn.

Finalmente, la cosecha de sorgo granífero continúa avanzando y, luego de un progreso interquincenal de 9,2 p.p., alcanza el 27,7 % del área nacional apta, con un rinde promedio de 42,6 qq/Ha. A medida que las condiciones de piso comienzan a mejorar en buena parte del área agrícola, se logra retomar el ritmo de las labores.

En cuanto al desarrollo del cultivo, gran parte del área remanente transita etapas finales del ciclo, bajo una condición de cultivo mayormente

entre Normal y Excelente. Frente a este escenario, sostenemos nuestra proyección de producción en 2,9 MTn.

SOJA

La cosecha cubre el 34,3 % a nivel nacional. La soja de primera registra un rinde promedio de 36 qq/Ha con un avance de cosecha del 45 %. La soja de segunda promedia los 27,4 qq/Ha con un avance en la recolección 12%. Sostenemos nuestra proyección de producción en 48,6MTn.

MAÍZ

Continúa el progreso de la cosecha de maíz temprano, alcanzando un 30,1 % de avance a nivel nacional, con unrinde promedio de 86,6 qq/Ha. Sostenemos nuestra proyección en 61 MTn.

GIRASOL

La cosecha 2025/26 se da por finalizada con un récord de rendimiento promedio nacional de 23,6 qq/Ha. A su vez, el volumen total acumulado establece un nuevo máximo en 6,6

MTn.

SORGO La cosecha alcanza el 27,7 % del área apta, tras un progreso interquincenal de 9,2 p.p. Con un rinde promedio de 42,6 qq/Ha, se sostiene la proyección de producción en 2,9 MTn.