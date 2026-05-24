La Biblioteca Municipal «Manuel Vilardaga», estuvo en la Feria del Libro 2026

Como cada año, participamos de esta importante visita que reúne a las bibliotecas de todo el país y nos permite adquirir nuevo material bibliográfico a través del Programa libro %.
Gracias a la selección realizada por el personal de la institución y las sugerencias de nuestros usuarios, este año incorporamos 276 nuevos libros.
A partir de hoy, el material estará en exhibición en la biblioteca para que puedan conocer todas las novedades. Posteriormente los libros pasaran por el área de procesos técnicos, tarea que demora algunos días, para luego estar disponibles para préstamo.
Los esperamos!!
Comentarios