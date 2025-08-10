La Biblioteca “Manuel Vilardaga” invita a la presentación del libro «Embarazo y parto respetado», de Vicky Seguí

La Biblioteca Pública Municipal y Popular “Manuel Vilardaga” invita a la comunidad a la presentación del libro Embarazo y parto respetado, de la autora Vicky Seguí, que tendrá lugar el sábado 23 de Agosto a las 17 hs.

Vicky es profesora de Educación Física egresada de la UNLP. Con formación en Hypnobirthing y una perspectiva holística, ha orientado su trabajo hacia el acompañamiento integral de la maternidad, combinando la preparación física con un enfoque emocional en el proceso de embarazo, parto y crianza. Su trayectoria la posiciona como una referente en el ámbito del parto respetado y la educación perinatal.

Además de su labor docente y formativa, ha participado en programas de televisión y ha publicado artículos especializados.

Embarazo y parto respetado es su primera obra publicada, un libro que propone acompañar a futuras madres desde un lugar de conciencia, empatía e información, promoviendo una maternidad más humana y empoderada.

Actividad gratuita y abierta a toda la comunidad.