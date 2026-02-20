La Biblioteca «Manuel Vilardaga» agradece una importante donación

Desde la Biblioteca Pública, Municipal y Popular “Manuel Vilardaga” queremos expresas nuestro sincero agradecimiento al Sr Juan Pablo Baliña por la generosa donación de su obra “PAISANOS”. GAUCHOS, INDÍGENAS Y GRINGOS CON UN PAÍS ADENTRO.

Esta valiosa obra pasara a formar parte de nuestra colección, enriqueciendo el patrimonio cultural que compartimos con toda la comunidad.

Asimismo, hacemos extensivo el agradecimiento al sr. Diego Fariña y Sra, quienes acercaron la obra a nuestra institución.