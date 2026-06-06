La Biblioteca invita a su nuevo proyecto institucional; «Rondas de lectura – Cita a ciegas»

La Biblioteca invita a la comunidad a sumarse su nuevo proyecto institucional: RONDAS DE LECTURA: CITA A CIEGAS una propuesta que desafía a los lectores a elegir un libro sin conocer su portada, título ni autor.

Atreverse a leer contenidos desconocidos rompe con nuestros gustos habituales, abre la mente a nuevos géneros y permite descubrir historias sorprendentes que de otro modo habríamos pasado por alto.

El objetivo principal de esta actividad es encender el entusiasmo de la lectura compartida, recuperando el valor de encontrarnos cara a cara para conversar y conectar de forma real, generando espacios de reflexión, debate e intercambios de ideas.

Los encuentros se llevarán a cabo a partir del miércoles 17 a las 16:00 hs., cada 15 días y las inscripciones ya se pueden realizar en la institución o comunicándose al 2494-492567. Cupos limitados.