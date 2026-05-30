La Asociación de Maestros de la Provincia de Bs As, realiza este lunes una Asamblea Extraordinaria

Este Lunes 1 de Junio, estaremos realizando una asamblea a la cual están convocados todos los afiliados. Los mismos deberán avisar con antelación a la escuela para no afectar su normal funcionamiento y presentarán oportunamente una licencia administrativa 115 B3, con una constancia de asistencia otorgada por el sindicato. La misma es con goce total de haberes y se puede solicitar un suplente.

Se recuerda que la función del Equipo Directivo debe limitarse a procesar la licencia presentada por el/los docente/s y no debe dar información errónea o «Interferir, limitar o impedir de cualquier modo el ejercicio de los derechos sindicales» ya que incurriría en una falta grave.

Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires.