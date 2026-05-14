La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rauch, lanza su GRAN RIFA 2026/2027

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rauch, pone en conocimiento de toda la población que lanza su GRAN RIFA 2026/2027.
Como se viene realizando desde hace años, el premio mayor, será una CASA a estrenar, que consta de dos habitaciones, living/ comedor, cocina/lavadero, baño, entrada para automóviles. Valuada en aproximadamente $ 120.000.000,-
El segundo premio, una orden de compra de $ 6.000.000,-
El tercer premio, una orden de compra de $ 3.000.000,-
Cuarto premio, una orden de compra de $ 1.500.000,-
Por pago contado, premio especial que consiste en: Primer premio, una orden de compra por $ 9.000.000,- y segundo premio, una orden de compra por $ 3.000.000,-
Premio especial por pago total: Primer premio, una orden de compra por $ 1.500.000,- y el segundo premio, una orden de compra por $750.000,-
También hay premios mensuales a partir del mes de Junio de 2026, que consisten en: Primer premio, una orden de compra de $ 300.000,-, el
Segundo premio, una orden de compra de $ 240.000,- y el tercer premio, una orden de compra por $ 180.000,-
La Rifa de los Bomberos, tiene un valor total de $ 180.000,- el cual se puede abonar hasta en 12 cuotas iguales de $ 15.000,-
Los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rauch y Comisión Directiva, visitarán vuestros hogares, ofreciendo la rifa mencionada.
Su colaboración es muy valiosa para nuestra Institución. Desde ya agradecemos profundamente a la comunidad de Rauch por su total y permanente apoyo.
N. de la R; fuente radio El Angel Rauch.
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