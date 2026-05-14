La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rauch, lanza su GRAN RIFA 2026/2027

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rauch, pone en conocimiento de toda la población que lanza su GRAN RIFA 2026/2027.

Como se viene realizando desde hace años, el premio mayor, será una CASA a estrenar, que consta de dos habitaciones, living/ comedor, cocina/lavadero, baño, entrada para automóviles. Valuada en aproximadamente $ 120.000.000,-

El segundo premio, una orden de compra de $ 6.000.000,-

El tercer premio, una orden de compra de $ 3.000.000,-

Cuarto premio, una orden de compra de $ 1.500.000,-