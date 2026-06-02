La agenda de FAB MAR que incluye Lucas Sugo, Lali, Flores, y Gabriel Rolón

FAB MAR Turismo arranca el mes de junio con múltiples propuestas, para todos los gustos, para disfrutar en familia o amigos. Consultá a Marisa al 2494 591634 o en redes, y empezá a disfrutar a pleno.

Lucas Suso en Tandil: El artista que nos enloquece se presenta nuevamente en Tandil, en el Club Excursionistas. Será este viernes 5 de Junio. Solo tenés que subirte al Minibus y empezar a disfrutar a pleno de una noche fantástica.

República de los Niños: este sábado 6 de Junio nos vamos a la República de los Niños, que fue totalmente renovada y luce de mil maravillas, donde podés soñar y disfrutar. Consultá también con Gabriela al 2494 – 535696.

Lali: Nos vamos al show de Lali en River. Si tenés tu entrada, este sábado nos vamos al show de Lali. Reserva tu lugar en el Minibus al 2494 591634.

Centro comercial de Flores: Ya podés reservar tu lugar para ir al Centro Comercial de Flores, el sábado 13 de Junio. Recordá que tenemos unidades con WIFI para que no pierdas conectividad ni un solo instante.

Gabriel Rolón en Tandil: para ir agendando, el 2 de Agosto estaremos en la presentación del Psicólogo Gabriel Rolón en Tandil, con su evento “Palabra Plena”. Escuchar, pensar, resolver y más, todo eso mismo en un solo momento.