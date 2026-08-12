La 27° Fiesta Provincial «Al Trabajador de mi Pueblo» de Ayacucho presenta sus postulantes 2026

¡LES PRESENTAMOS A LAS POSTULANTES A LA COHORTE 2026!
Ellas son las jóvenes que con mucha ilusión y orgullo representan a distintas instituciones y comercios de nuestra localidad en esta 27° Fiesta Provincial Al Trabajador de mi Pueblo.
Nos reencontramos los dias Sábado 15 y Domingo 16 de Agosto para vivir una fiesta inolvidable. ¡Dejales tu mensaje de apoyo y buena vibra en los comentarios!
Organiza: Guardia Infanto Juvenil “José de San Martín”
Acompaña: Municipalidad de Ayacucho
Entrada libre y gratuita…
N. de la R; falta la imágen de Antonia Jañez – Representante del rubro turismo rural-
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