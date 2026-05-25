La 11era fiesta regional de «La Flor del Pago» tiene su nueva Cohorte / Sigue este domingo

La ciudad de Ayacucho esta viviendo este domingo 24 y lunes 25 de Mayo la 11° edición de la Fiesta Regional “La Flor del Pago”, un evento que reúne tradición, cultura, música y espíritu patrio en dos jornadas que prometen convocar a vecinos y visitantes de toda la región.

En diálogo con FM 102.9, la organizadora de la fiesta, Lorena Irigoyen, expresó la emoción y las expectativas que genera esta nueva edición, que regresa luego de varios años sin realizarse.

“Estamos en la recta final, palpitando lo que se viene. A veces uno no toma dimensión de lo que genera hasta que la gente te lo hace saber”, señaló.

La celebración tuvo como sede principal el Club Sarmiento, donde el domingo desde las 17 horas comenzó la peña y baile popular, que contó con numerosos artistas locales y regionales.

Además de la peña y el baile, la fiesta tendrá este año una de sus grandes novedades: un desfile patrio sobre calle Alem, que se realizará este lunes 25 de Mayo desde las 11 de la mañana, recorriendo el tramo comprendido entre España y Del Valle.

La propuesta será gratuita y abierta para toda la comunidad. Desde la organización recomendaron asistir temprano con reposeras y mate para disfrutar de la jornada.

“Soy amante de los desfiles y me parece que Ayacucho merece tener un gran desfile patrio para esta fecha. Muchos pueblos vecinos lo hacen y nosotros también queríamos aportar algo cultural y bien tradicional para la ciudad”, afirmó Irigoyen.

La apertura contará con la participación de la banda municipal y del coro de lengua de señas “Manos que Cantan”, que justamente celebrará sus 23 años de trayectoria acompañando el evento.

Luego del desfile, la actividad continuará en la explanada municipal con espectáculos gratuitos para toda la familia. Entre los artistas confirmados estarán Juanita Culós y Lara Veloso, quienes ofrecerán un repertorio que combinará folklore y música popular.

También habrá fogón criollo y venta de comidas típicas a precios accesibles. Uno de los puntos destacados será la venta de asado, lechón y chorizos, con un valor de 35 mil pesos el kilo de carne ya cocida.

“No pensamos solamente en recaudar. Una fiesta tradicional tiene que tener fogón y comida popular, y sabemos que hoy muchas familias no pueden pagar ciertos precios”, remarcó la organizadora.

En esta edición, además, la Fiesta Regional “La Flor del Pago” recibió la declaración de interés legislativo y cultural por parte del Honorable Concejo Deliberante, un reconocimiento que fue celebrado por toda la organización.

“Que el pueblo acompañe y que también exista un reconocimiento institucional es muy importante para nosotros”, expresó Irigoyen.

Con tradición criolla, música, desfile patrio y una fuerte apuesta a la identidad local, Ayacucho volverá a vivir una fiesta que busca consolidarse como uno de los eventos culturales más importantes de la región.