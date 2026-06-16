KMI dio a conocer el Calendario Oficial de Pruebas que estará cronometrando en este 2026

16 junio, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA 0

CALENDARIO DE COMPETENCIAS 2026 CON EL CRONO DE KMI

12/07/2026 – RALLY ENDURANCE «LAS 3 HORAS DE MTB» – BALCARCE

19/07/2026 – DUATLON RURAL Cnel. VIDAL – 2ª FECHA CAMPEONATO DE DUATLON DEL PARTIDO DE MAR CHIQUITA

02/08/2026 – RALLY BIKE MAR DE LAS PAMPAS

09/08/2026 – 15to. DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES – AYACUCHO

23/08/2026 – 2da. VUELTA A AZUCENA – TANDIL

30/08/2026 – DUATLON RURAL MAR CHIQUITA – FINAL DEL CAMPEONATO DE DUATLON DEL PARTIDO DE MAR CHIQUITA

06/09/2026 – 8º DESAFÍO DE LOS LEONES – PAREJAS CONTRARRELOJ – BALCARCE

13/09/2029 – 4º RALLY MAR Y SIERRAS – MAR DEL PLATA

27/09/2026 – 2º DUATLON RURAL DE BATAN BIKE – BATAN

04/10/2026 – 4º MTB SERIES «SIERRA DE LOS DIFUNTOS» – MAR DEL PLATA

11/10/2026 – 6ª MAR DE COBO CORRE – Competencia de atletismo en Mar de Cobo

08/11/2026 – RURAL BIKE DEL ACEPT N° 20 – MECHONGUE

22/11/2026 – 10ª VUELTA A CORONEL VIDAL

29/11/2026 – MAXI GAMES MDP – MTB RURAL –  BATAN

20/12/2026 – LA NOEL BIKE – 2ª EDICIÓN – CERRO LEONES – TANDIL

07/03/2027 – 9ª VUELTA DE MTB RURAL A BATAN

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*