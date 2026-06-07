«Km Infinito» hizo público los resultados de la 10ma Vuelta a Gardey

|GRAL.
|GRAL. X DIV.
|CORREDORES
|PLACA Nº
|PROCEDENCIA
|TIEMPO
|DIF.ANTE.
|DIF.1º
|PROMEDIO
|1
|1
|Nieto Agustin / Trabella Dario
|194
|Tandil
|1:24:03
|
|
|35,69
|2
|2
|Chiacchio Martin / Cucci Sebastian
|442
|Tandil
|1:26:18
|0:02:15
|0:02:15
|34,76
|3
|3
|Cansina Francisco / Hamer Brian
|443
|Tandil
|1:26:21
|0:00:03
|0:02:18
|34,74
|4
|4
|Giulano Cristian / Lescano Abdias Caleb
|133
|Balcarce
|1:26:52
|0:00:31
|0:02:49
|34,54
|5
|5
|Pettovello Marcos / Mari Emanuel
|105
|Tandil
|1:27:55
|0:01:03
|0:03:52
|34,12
|6
|6
|Saenz Marcelo / Mencon Miguel
|131
|Rauch / Pila
|1:27:56
|0:00:01
|0:03:53
|34,12
|7
|7
|Belsito Jorge / Ledesma Marcos
|438
|Tandil
|1:28:30
|0:00:34
|0:04:27
|33,9
|8
|8
|Rossi Jose / Llanos Gaston
|149
|J. N. Fernandez / Nechea
|1:28:55
|0:00:25
|0:04:52
|33,74
|9
|9
|Pensado Jesus / Celiberti Martin
|117
|Tapalque / Rauch
|1:29:22
|0:00:27
|0:05:19
|33,57
|10
|10
|Rucker David / Fredes Bruno
|101
|Olavarria
|1:29:58
|0:00:36
|0:05:55
|33,35
|11
|11
|Odriozola Matias / Orona Segundo
|150
|Mar del Plata
|1:30:03
|0:00:05
|0:06:00
|33,31
|12
|12
|Donofrio Hernan / Colella Raul
|185
|Balcarce
|1:30:04
|0:00:01
|0:06:01
|33,31
|13
|13
|Torras Federico / Vena Mariano
|144
|Azul
|1:31:02
|0:00:58
|0:06:59
|32,95
|14
|14
|Niemela Alexis / Grassi Felix Cesar
|112
|Tandil
|1:31:25
|0:00:23
|0:07:22
|32,82
|15
|15
|Roumec Esteban / Sacchetti Nicolas
|435
|Tandil
|1:31:27
|0:00:02
|0:07:24
|32,8
|16
|16
|Chacon Leonardo / Sotelo Raul
|156
|Bragado
|1:31:41
|0:00:14
|0:07:38
|32,72
|17
|17
|Franco Bautista/Mazzilli Matias
|153
|Mar del Plata
|1:31:59
|0:00:18
|0:07:56
|32,61
|18
|18
|Henderson Nicolas / Andres Ariel
|147
|Tandil
|1:32:01
|0:00:02
|0:07:58
|32,6
|19
|1
|Turra Johana / Hernandez Sergio
|180
|Mar del Plata
|1:32:07
|0:00:06
|0:08:04
|32,57
|20
|19
|Borjes Gustavo / Eguia Cristian
|108
|Madariaga /Mar del Tuyu
|1:32:18
|0:00:11
|0:08:15
|32,5
|21
|20
|Perez Matias / Martinez Jorge
|159
|Tandil
|1:32:18
|0:00:00
|0:08:15
|32,5
|22
|2
|Lopez Daiana / Coronel Martin
|138
|Mar del Plata
|1:32:23
|0:00:05
|0:08:20
|32,47
|23
|21
|Riccillo Carlos / Rodriguez Sebastian
|191
|Balcarce / Mar del Plata
|1:32:34
|0:00:11
|0:08:31
|32,41
|24
|22
|Fernandez Agustin / Bravo Sergio J
|119
|Sierras Bayas / Olavarria
|1:33:14
|0:00:40
|0:09:11
|32,18
|25
|23
|Prioletto Daniel / Rodriguez Juan Carlos
|165
|Tandil
|1:33:17
|0:00:03
|0:09:14
|32,16
|26
|24
|Bizzozero Guillermo / Gallese Jose
|199
|Tandil
|1:33:23
|0:00:06
|0:09:20
|32,13
|27
|25
|Vulcano Luciano / Miguel Lucas
|123
|Tandil / Olavarria
|1:33:24
|0:00:01
|0:09:21
|32,12
|28
|26
|Barberis Facundo / Crocci Damian
|136
|Rauch
|1:33:26
|0:00:02
|0:09:23
|32,11
|29
|27
|Garcia Jose L/ Altamiranda Roque
|195
|Tandil
|1:33:31
|0:00:05
|0:09:28
|32,08
|30
|28
|Suarez Lucas / Arancedo Joaquin
|183
|Tandil / Madariaga
|1:33:36
|0:00:05
|0:09:33
|32,05
|31
|29
|Perez Gabriel / Arias Matias
|177
|Necochea
|1:34:27
|0:00:51
|0:10:24
|31,76
|32
|30
|Acuña Matias /Hansen Juan
|107
|Tandil
|1:34:28
|0:00:01
|0:10:25
|31,76
|33
|31
|Sosa Jorge / Toraño Sebastian
|169
|Loberia
|1:34:32
|0:00:04
|0:10:29
|31,73
|34
|32
|Colavita Marcelo / Senger Jorge
|181
|Balcarce/ Mar del Plata
|1:34:47
|0:00:15
|0:10:44
|31,65
|35
|33
|Gironde Claudio / Silva Carlos
|129
|Tandil
|1:36:04
|0:01:17
|0:12:01
|31,23
|36
|34
|Contarino Marcelo / Giannini Sebastian
|121
|Mar del Plata
|1:36:07
|0:00:03
|0:12:04
|31,21
|37
|35
|Martin Daniel / Vercesi Jorge
|128
|Tandil / Carilo
|1:36:11
|0:00:04
|0:12:08
|31,19
|38
|3
|Ardiles Abril / Jara Bruno
|170
|Mar del Plata
|1:36:17
|0:00:06
|0:12:14
|31,16
|39
|36
|Zapata Maximiliano / Martinez Sebastian
|151
|Tandil
|1:36:21
|0:00:04
|0:12:18
|31,14
|40
|37
|Lardapide Gustavo / Mendiondo Walter
|120
|Rauch
|1:36:38
|0:00:17
|0:12:35
|31,05
|41
|4
|Manzo Virginia / Docarmo Pablo
|162
|Mar del Plata
|1:37:02
|0:00:24
|0:12:59
|30,92
|42
|38
|Othar Hector / Martiren Nestor S
|126
|Rauch
|1:37:07
|0:00:05
|0:13:04
|30,89
|43
|39
|Gaona Diego / Quinones Federico
|193
|Tandil / Junin
|1:37:11
|0:00:04
|0:13:08
|30,87
|44
|5
|Gonzalez Daniela / Castro Fernando
|166
|Mar del Plata
|1:37:24
|0:00:13
|0:13:21
|30,8
|45
|6
|Salvi Carolina / Dolimpio Mariano
|190
|Tandil
|1:37:31
|0:00:07
|0:13:28
|30,76
|46
|40
|Arguello Matias / Barreneche Juan
|187
|Benito Juarez
|1:38:10
|0:00:39
|0:14:07
|30,56
|47
|41
|Marques Mariano / Bustamante Mario
|124
|Olavarria
|1:38:54
|0:00:44
|0:14:51
|30,33
|48
|7
|Rivero Laura / Tessora Maximiliano
|104
|Bragado
|1:39:29
|0:00:35
|0:15:26
|30,16
|49
|42
|Vera Luis Alberto / Dicembrile Guillermo
|167
|Tandil
|1:39:31
|0:00:02
|0:15:28
|30,15
|50
|43
|Formato Luis / Guerrero Martin
|154
|Mar del Plata
|1:39:51
|0:00:20
|0:15:48
|30,05
|51
|44
|Larraburu Gustavo / Videla Matias
|175
|Tandil / Azul
|1:39:56
|0:00:05
|0:15:53
|30,02
|52
|45
|Lopreite Fabian / Alzamendi Nestor
|441
|Azul
|1:40:07
|0:00:11
|0:16:04
|29,97
|53
|46
|Lopez Ruben H. / Carpinetti Raul
|146
|Mar del Plata
|1:40:26
|0:00:19
|0:16:23
|29,87
|54
|47
|Fubel Federico / Gabastou Maximiliano
|113
|Tandil
|1:40:42
|0:00:16
|0:16:39
|29,79
|55
|48
|Pardal Manuel / Arias Pablo
|103
|Laprida
|1:40:43
|0:00:01
|0:16:40
|29,79
|56
|49
|Colombo Diego / Nievas Aureliano
|446
|Mar del Plata
|1:41:03
|0:00:20
|0:17:00
|29,69
|57
|50
|Fantinato Bautista/Fantinato Oscar
|196
|Tandil
|1:41:21
|0:00:18
|0:17:18
|29,6
|58
|51
|Ortubay Jorge / Picardi Carlos
|436
|Tandil
|1:41:40
|0:00:19
|0:17:37
|29,51
|59
|52
|Molina Pablo / Zabala Carlos
|192
|Laprida
|1:41:43
|0:00:03
|0:17:40
|29,49
|60
|53
|Giovanini Daniel / Etchetto Sergio
|155
|City Bell
|1:41:49
|0:00:06
|0:17:46
|29,46
|61
|54
|Acevedo Cristian / Barrionuevo Oscar
|179
|Olavarria/San Clemente
|1:42:14
|0:00:25
|0:18:11
|29,34
|62
|55
|Tafernaberry Sergio / Eliceguy Sergio
|444
|Tandil
|1:42:15
|0:00:01
|0:18:12
|29,34
|63
|8
|Rodriguez Paola / Cajaravilla Esteban
|188
|Tandil
|1:42:22
|0:00:07
|0:18:19
|29,31
|64
|9
|Soggetti Lucia / Almeida Anibal
|184
|Tandil
|1:42:23
|0:00:01
|0:18:20
|29,3
|65
|10
|Rodriguez Veronica / Sandoval Isaias
|152
|Batan
|1:42:54
|0:00:31
|0:18:51
|29,15
|66
|11
|Latorre Mariela / Silguero Pablo
|182
|Mar del Plata
|1:43:05
|0:00:11
|0:19:02
|29,1
|67
|56
|De Leon Martin / De Leon Juan Manuel
|440
|Mar del Plata
|1:43:22
|0:00:17
|0:19:19
|29,02
|68
|57
|Grela Diego / Bruti Alejandro
|433
|Tandil
|1:43:23
|0:00:01
|0:19:20
|29,02
|69
|58
|Correa Francisco/ Bozzolo Roberto
|439
|Quequen / Necochea
|1:43:59
|0:00:36
|0:19:56
|28,85
|70
|59
|Nuñez Gerardo Ruben / Garcia Juan I
|125
|Tandil
|1:44:59
|0:01:00
|0:20:56
|28,58
|71
|60
|Moriconi David / Moriconi Juan M
|111
|Tandil
|1:45:13
|0:00:14
|0:21:10
|28,51
|72
|12
|Garcia Maria / Corso Matias
|148
|Olavarria
|1:45:23
|0:00:10
|0:21:20
|28,47
|73
|61
|Irioni Nestor / Baez Eduardo
|139
|Bragado
|1:45:29
|0:00:06
|0:21:26
|28,44
|74
|62
|Otero Juan / Nestal Mauro
|197
|Tandil
|1:45:32
|0:00:03
|0:21:29
|28,43
|75
|63
|Llorens Gustavo Andres / Conforti Daniel
|135
|Tandil
|1:45:43
|0:00:11
|0:21:40
|28,38
|76
|64
|Pina Bernardo / Riviere Augusto
|109
|Tandil / Azul
|1:46:17
|0:00:34
|0:22:14
|28,23
|77
|13
|Zapata Stella M / Vandone Alberto
|176
|Tandil
|1:46:21
|0:00:04
|0:22:18
|28,21
|78
|65
|Garcia Marcos / Garcia Claudio Alejandro
|132
|Tandil
|1:46:49
|0:00:28
|0:22:46
|28,09
|79
|14
|Roccasalva Manuela / Facundo Leonardo
|174
|Olavarria
|1:47:16
|0:00:27
|0:23:13
|27,97
|80
|1
|Mendy Anahi / Godoy Analia
|173
|Mar del Tuyu/ Sta. Teresita
|1:47:19
|0:00:03
|0:23:16
|27,95
|81
|2
|Alasino Guadalupe / Garcia Natalia
|168
|Tandil
|1:47:27
|0:00:08
|0:23:24
|27,92
|82
|66
|Iglesias Juan M. / Avila Roque
|171
|Mar del Plata /Batan
|1:48:08
|0:00:41
|0:24:05
|27,74
|83
|67
|Magariño Sebastian / Magariño Pablo
|189
|Olavarria
|1:48:21
|0:00:13
|0:24:18
|27,69
|84
|15
|Estevez M Jose / Machado Ernesto
|157
|Guido / Maipu
|1:48:26
|0:00:05
|0:24:23
|27,67
|85
|16
|Gil Cecilia / Corneta Pablo
|130
|Bragado
|1:48:34
|0:00:08
|0:24:31
|27,63
|86
|17
|Nuñez Adriana / Maher Gustavo
|127
|Hudson / La Plata
|1:49:06
|0:00:32
|0:25:03
|27,5
|87
|18
|Llera Maria N / Vicente Cristian
|134
|Tandil
|1:49:21
|0:00:15
|0:25:18
|27,43
|88
|68
|Poggio Roman / Vitelli Andres
|115
|Mar Chiquita / Sta. Clara
|1:50:34
|0:01:13
|0:26:31
|27,13
|89
|69
|Pardo Sebastian / Matarazzo Tomas
|143
|Mar del Plata
|1:50:36
|0:00:02
|0:26:33
|27,12
|90
|19
|Garrido Maria Cecilia / Siervo Marcelo
|186
|Tandil
|1:51:44
|0:01:08
|0:27:41
|26,85
|91
|20
|Scolari Noelia / Di Pinto Luis
|110
|Mar del Plata
|1:52:06
|0:00:22
|0:28:03
|26,76
|92
|70
|Grierson Marcos / Gavina Carlos
|116
|Tandil
|1:52:19
|0:00:13
|0:28:16
|26,71
|93
|71
|Gatica Eduardo / Cause Sergio
|163
|Bragado
|1:52:27
|0:00:08
|0:28:24
|26,68
|94
|72
|Merlo Juan Jose / Salvador Adrian
|434
|Tandil / Chillar
|1:53:00
|0:00:33
|0:28:57
|26,55
|95
|73
|Melita Federico / Polizi Hector
|437
|Tandil
|1:56:59
|0:03:59
|0:32:56
|25,64
|96
|21
|Castanares Belen / Ortega Claudio
|178
|Laprida / Tandil
|1:57:30
|0:00:31
|0:33:27
|25,53
|97
|22
|Arce Maria / Yema Fabian
|160
|Mar del Plata
|1:58:20
|0:00:50
|0:34:17
|25,35
|98
|74
|Silva Daniel / Pognodeo Matias
|161
|Mar del Plata
|1:58:23
|0:00:03
|0:34:20
|25,34
|99
|75
|Ugarte Jose Maria / Ibanez Christian M
|137
|Tandil
|1:59:01
|0:00:38
|0:34:58
|25,21
|100
|3
|Comaschi Luciana / Garcia Marilina
|106
|Necochea
|2:02:40
|0:03:39
|0:38:37
|24,46
|101
|76
|Fernandez Marcelo / Odriozola Guillermo
|140
|Tandil
|2:05:54
|0:03:14
|0:41:51
|23,83
|102
|4
|Fernandez Carolina / Senrra Maria
|164
|Necochea
|2:06:09
|0:00:15
|0:42:06
|23,78
|103
|77
|Manterola Guillermo / Rodriguez Martin
|432
|Tandil
|2:06:27
|0:00:18
|0:42:24
|23,72
|104
|5
|Maestre m. Eugenia / Palomo m Eugenia
|145
|Mar del plata
|2:08:17
|0:01:50
|0:44:14
|23,39
|105
|6
|Ferrada Monica / Paez Maria
|158
|Necochea
|2:10:12
|0:01:55
|0:46:09
|23,04
|106
|23
|Casado Maria Emilia / Dirgam Alejandro
|118
|Olavarria
|2:13:02
|0:02:50
|0:48:59
|22,55
|107
|24
|Barreda Ennia / Munoz Jose Luis
|114
|Mar del Plata
|2:13:56
|0:00:54
|0:49:53
|22,4
|108
|25
|Avalos Veronica / Mallardi Luis
|102
|Tandil
|2:16:11
|0:02:15
|0:52:08
|22,03
|109
|7
|Risolia Paula / Alvarez Maria I
|100
|Tandil
|2:17:08
|0:00:57
|0:53:05
|21,88
|110
|78
|Cardenas Walter / Torres Alberto
|141
|Ayacucho / Miramar
|2:27:43
|0:10:35
|1:03:40
|20,31
|Ab.
|Ab.
|Zarini Raimundo / Della Maggiora German
|198
|Tandil
|
|
|
|
|Ab.
|Ab.
|Blanco Lorena / Guayanes Argentino
|122
|Tandil
|
|
|
|
|n/a
|n/a
|Ortiz Melisa / Galvan Dario
|142
|Mar del Plata
|
|
|
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