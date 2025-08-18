Kilómetro Infinito y su calendario «recargado de competencias» hasta 2026

CALENDARIO DE COMPETENCIAS 2025 CON EL CRONO DE KMI

17/08/2025 – 1º VUELTA DE CICLISMO RURAL A AZUCENA – AZUCENA (Tandil)

31/08/2025 – 7º DESAFÍO DE LOS LEONES – PAREJAS CONTRARRELOJ – BALCARCE

14/09/2025 – 7 LOMAS 3ª EDICIÓN – SIERRAS DE LOS PADRES, MDP.

28/09/2025 – 9ª VUELTA A CNEL. VIDAL – RURAL BIKE – CNEL. VIDAL

05/10/2025 – MTB RALLY SERIES «SIERRA DE LOS DIFUNTOS» 3° EDICION – MAR DEL PLATA

09/11/2025 – 3° RALLY CROSS DEL ROTARY CLUB PLAYA – VILLA GESELL

16/11/2025 – DESAFÍO COSTA BRAVA – QUEQUEN

23/11/2025 – DUATLON RURAL BATAN BIKE – BATAN

30/11/2025 – RURAL BIKE DEL A.C.E.P.T. Nº 20 – MECHONGUE

YA CONFIRMADAS PARA 2026

01/03/2026 – 8va. VUELTA DE MTB RURAL A BATAN

29/03 o 05/04/2026 – LA REVANCHA DE LAS TRES CRUCES – AYACUCHO

07 o 14/06/2026 – 5° RALLY CROSS MIRAMAR

