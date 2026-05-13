«Kilómetro Infinito» y su calendario 2026 / Competencias confirmadas por Adrian Poo y equipo

CALENDARIO DE COMPETENCIAS 2026 CON EL CRONO DE KMI
31/05/2026 – VUELTA A GRAL. GARDEY – TANDIL
07/06/2026 – 5° RALLY CROSS MIRAMAR
14/06/2026 – PAREJAS CONTRARRELOJ DEL CICLES CLUB AYACUCHO.
28/06/2026 – DUATLON RURAL Cnel. VIDAL – 2ª FECHA CAMPEONATO DE DUATLON DEL PARTIDO DE MAR CHIQUITA
12/07/2026 – RALLY ENDURANCE «LAS 3 HORAS DE MTB» – BALCARCE
02/08/2026 – 15to. DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES – AYACUCHO
09/08/2026 – RALLY BIKE MAR DE LAS PAMPAS
23/08/2026 – 2da. VUELTA A AZUCENA – TANDIL
30/08/2026 – DUATLON RURAL MAR CHIQUITA – FINAL DEL CAMPEONATO DE DUATLON DEL PARTIDO DE MAR CHIQUITA
06/09/2026 – 8º DESAFÍO DE LOS LEONES – PAREJAS CONTRARRELOJ – BALCARCE
13/09/2029 – 4º RALLY MAR Y SIERRAS – MAR DEL PLATA
27/09/2026 – 2º DUATLON RURAL DE BATAN BIKE – BATAN
11/10/2026 – 6ª MAR DE COBO CORRE – Competencia de atletismo en Mar de Cobo
08/11/2026 – RURAL BIKE DEL ACEPT N° 20 – MECHONGUE
22/11/2026 – 10ª VUELTA A CORONEL VIDAL
29/11/2026 – MAXI GAMES MDP – MTB RURAL – BATAN
20/12/2026 – LA NOEL BIKE – 2ª EDICIÓN – CERRO LEONES – TANDIL
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