«Kilómetro Infinito» y su calendario 2026 / Competencias confirmadas por Adrian Poo y equipo

13 mayo, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA, destacados 0

CALENDARIO DE COMPETENCIAS 2026 CON EL CRONO DE KMI

31/05/2026 – VUELTA A GRAL. GARDEY – TANDIL 

07/06/2026 – 5° RALLY CROSS MIRAMAR 

14/06/2026 – PAREJAS CONTRARRELOJ DEL CICLES CLUB AYACUCHO.

28/06/2026 – DUATLON RURAL Cnel. VIDAL – 2ª FECHA CAMPEONATO DE DUATLON DEL PARTIDO DE MAR CHIQUITA 

12/07/2026 – RALLY ENDURANCE «LAS 3 HORAS DE MTB» – BALCARCE

02/08/2026 – 15to. DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES – AYACUCHO 

09/08/2026 – RALLY BIKE MAR DE LAS PAMPAS 

23/08/2026 – 2da. VUELTA A AZUCENA – TANDIL

30/08/2026 – DUATLON RURAL MAR CHIQUITA – FINAL DEL CAMPEONATO DE DUATLON DEL PARTIDO DE MAR CHIQUITA 

06/09/2026 – 8º DESAFÍO DE LOS LEONES – PAREJAS CONTRARRELOJ – BALCARCE  

13/09/2029 – 4º RALLY MAR Y SIERRAS – MAR DEL PLATA 

27/09/2026 – 2º DUATLON RURAL DE BATAN BIKE – BATAN 

11/10/2026 – 6ª MAR DE COBO CORRE – Competencia de atletismo en Mar de Cobo 

08/11/2026 – RURAL BIKE DEL ACEPT N° 20 – MECHONGUE 

22/11/2026 – 10ª VUELTA A CORONEL VIDAL

29/11/2026 – MAXI GAMES MDP – MTB RURAL –  BATAN

20/12/2026 – LA NOEL BIKE – 2ª EDICIÓN – CERRO LEONES – TANDIL

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*