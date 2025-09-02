«Kilómetro Infinito» dio a conocer la clasificación general del 7mo Desafío de los Leones

|POS. GRAL.
|PLACA Nº
|CORREDORES
|PROCEDENCIA
|POS.
|CATEGORIA
|TIEMPO
|DIF.ANTE.
|DIF.1º
|PROMEDIO
|1
|39
|Donofrio Hernan / Gonzalez R. Juan Cruz
|Balcarce / S. M. del Monte
|1
|CAB. A
|1:51:35
|
|
|31,73
|2
|61
|Mazzilli Matias / Franco Bautista
|Mar del Plata
|2
|CAB. A
|1:55:25
|0:03:50
|0:03:50
|30,67
|3
|66
|Pereyra Nicanor / Charri Ezequiel
|Vidal
|1
|CAB. B
|1:56:05
|0:00:40
|0:04:30
|30,5
|4
|63
|Izarriaga Sebastian / Marangoni Gabriel
|Mar del Plata
|1
|CAB. C
|1:56:57
|0:00:52
|0:05:22
|30,27
|5
|25
|Giuliano Cristian / Regazzoni Juan
|Balcarce / MdP
|3
|CAB. A
|1:58:45
|0:01:48
|0:07:10
|29,81
|6
|37
|Saenz Marcelo / Menconi Miguel
|Rauch / Pila
|1
|CAB. E
|1:58:47
|0:00:02
|0:07:12
|29,8
|7
|76
|Perez Gabriel / Schnass Daniel
|Necochea
|1
|CAB. D
|1:59:09
|0:00:22
|0:07:34
|29,71
|8
|62
|Siringo J. Manuel / Martin Gaston
|Batan / MdP
|2
|CAB. B
|1:59:41
|0:00:32
|0:08:06
|29,58
|9
|73
|Scioli Santiago / Calandra Patricio
|Balcarce
|3
|CAB. B
|1:59:45
|0:00:04
|0:08:10
|29,56
|10
|43
|Borjes Gustavo / Eguia Cristian
|Madariaga / Mar del Tuyu
|2
|CAB. C
|2:00:24
|0:00:39
|0:08:49
|29,4
|11
|71
|Celaya Daniel / Riccillo Carlos
|Balcarce
|2
|CAB. D
|2:01:04
|0:00:40
|0:09:29
|29,24
|12
|70
|Sacchetti Nicolas / Roumec Esteban
|Tandil
|4
|CAB. B
|2:02:14
|0:01:10
|0:10:39
|28,96
|13
|45
|Romera Mariano / Martin Joel
|Mar del Plata
|5
|CAB. B
|2:02:27
|0:00:13
|0:10:52
|28,91
|14
|67
|Dicembrille Guillermo / Ledesma Marcos
|Tandil
|3
|CAB. D
|2:02:51
|0:00:24
|0:11:16
|28,82
|15
|68
|Arias Matias / Lopez Daniel
|Necochea
|3
|CAB. C
|2:02:54
|0:00:03
|0:11:19
|28,8
|16
|54
|Noya José / Noya Andres
|Balcarce
|6
|CAB. B
|2:03:33
|0:00:39
|0:11:58
|28,65
|17
|38
|Perez Alejandro / Diaz Sebastian
|Cnel. Vidal
|4
|CAB. C
|2:05:38
|0:02:05
|0:14:03
|28,18
|18
|5
|Maggi Pablo / Roura Agustin
|Mar del Plata
|5
|CAB. C
|2:06:23
|0:00:45
|0:14:48
|28,01
|19
|29
|Istillarte Agustin / Aristu Flavio
|Madariaga / Castelli
|6
|CAB. C
|2:06:28
|0:00:05
|0:14:53
|27,99
|20
|27
|Habib Jorge / Hernandez Sergio
|Mar del Plata
|7
|CAB. C
|2:06:38
|0:00:10
|0:15:03
|27,95
|21
|75
|Sanchez Andres / Seitz Sebastian
|Batan
|7
|CAB. B
|2:06:42
|0:00:04
|0:15:07
|27,94
|22
|42
|Senger Jorge / Palomo Fabian
|Mar del Plata
|8
|CAB. C
|2:07:39
|0:00:57
|0:16:04
|27,73
|23
|52
|Stupnikowski Hernan / Cajal Hugo
|Mar del Plata
|9
|CAB. C
|2:07:54
|0:00:15
|0:16:19
|27,68
|24
|74
|Acosta Lucas / Salazar Jonatan
|Mar del Plata
|4
|CAB. A
|2:08:16
|0:00:22
|0:16:41
|27,6
|25
|50
|Baldovino Daniel / Falcon Leandro
|Gral. Madariaga
|4
|CAB. D
|2:08:47
|0:00:31
|0:17:12
|27,49
|26
|22
|Gonzalez Daniela / Odriozola Matias
|Mar del Plata
|1
|MIXTOS A
|2:09:20
|0:00:33
|0:17:45
|27,37
|27
|9
|Colella Raul / Colavita Marcelo
|Balcarce
|2
|CAB. E
|2:10:39
|0:01:19
|0:19:04
|27,1
|28
|11
|Martinez Mariano / Benavidez Diego
|Balcarce
|10
|CAB. C
|2:10:54
|0:00:15
|0:19:19
|27,04
|29
|18
|Berra Silvina / Rodriguez Sebastian
|Mar del Plata
|1
|MIXTOS B
|2:11:46
|0:00:52
|0:20:11
|26,87
|30
|23
|Ebel Rodrigo / Goncalvez Marcelo
|Bragado
|5
|CAB. D
|2:11:59
|0:00:13
|0:20:24
|26,82
|31
|72
|Zarate Jorge / Hansen Juan
|Tandil
|5
|CAB. A
|2:13:11
|0:01:12
|0:21:36
|26,58
|32
|7
|Diaz Mario / Maldonado Jesus
|Balcarce
|11
|CAB. C
|2:13:29
|0:00:18
|0:21:54
|26,52
|33
|3
|Mangiaruca Alejandro / Lopez Pablo
|Balcarce
|12
|CAB. C
|2:13:41
|0:00:12
|0:22:06
|26,48
|34
|35
|Parodi Martin / Martinez Dario
|Cnel. Pringles
|6
|CAB. D
|2:15:26
|0:01:45
|0:23:51
|26,14
|35
|46
|Pirronito Jose / Galeano Miguel
|Mar del Plata
|7
|CAB. D
|2:16:00
|0:00:34
|0:24:25
|26,03
|36
|6
|Fraiz Desiree / Higueras Martin
|Balcarce
|2
|MIXTOS B
|2:18:21
|0:02:21
|0:26:46
|25,59
|37
|47
|Nievas Aureliano / Monje Hernan
|Mar del Plata
|13
|CAB. C
|2:19:35
|0:01:14
|0:28:00
|25,36
|38
|44
|Consoni Julian / Parra Facundo
|Mar del Plata
|6
|CAB. A
|2:20:15
|0:00:40
|0:28:40
|25,24
|39
|51
|Gomez Miguel / Lopez Fabian
|Balcarce
|8
|CAB. D
|2:20:39
|0:00:24
|0:29:04
|25,17
|40
|40
|Pascual Mariano / Castro Fernando
|Mar del Plata
|9
|CAB. D
|2:21:06
|0:00:27
|0:29:31
|25,09
|41
|2
|Ardiles Abril / Jara Bruno
|Mar del Plata
|2
|MIXTOS A
|2:22:13
|0:01:07
|0:30:38
|24,89
|42
|58
|Garcia Diego / Burckhardt Sergio
|Mar del Plata
|10
|CAB. D
|2:23:50
|0:01:37
|0:32:15
|24,61
|43
|56
|Atencio Fabrizio / Zaragoza Joaquin
|V. Gesell / Mar de Ajo
|7
|CAB. A
|2:23:54
|0:00:04
|0:32:19
|24,6
|44
|64
|Michia Pablo / Lopez I. Facundo
|Balcarce
|8
|CAB. A
|2:24:12
|0:00:18
|0:32:37
|24,55
|45
|36
|De Leon Martin / Guerrero Martin
|Mar del Plata
|11
|CAB. D
|2:24:19
|0:00:07
|0:32:44
|24,53
|46
|20
|Rodiguez Paola / Cajaravilla Ignacio
|Tandil
|3
|MIXTOS B
|2:26:21
|0:02:02
|0:34:46
|24,19
|47
|69
|Di Giorgio Martin / Pinzone J. Luis
|Necochea
|12
|CAB. D
|2:26:25
|0:00:04
|0:34:50
|24,18
|48
|31
|Martinez Jorge / Belsito Jorge
|Tandil
|13
|CAB. D
|2:26:47
|0:00:22
|0:35:12
|24,12
|49
|17
|Almeida Anibal / Rinaudo Marcos
|Tandil
|14
|CAB. C
|2:27:36
|0:00:49
|0:36:01
|23,98
|50
|32
|Latorre Mariela / Rodriguez Dante
|Mar del Plata
|1
|MIXTOS C
|2:28:25
|0:00:49
|0:36:50
|23,85
|51
|13
|Filippi Leonardo / Echevarria Jonathan
|Gral. Piran
|8
|CAB. B
|2:31:10
|0:02:45
|0:39:35
|23,42
|52
|41
|Cardenas Walter / Garcia Marcos
|Ayacucho / Tandil
|3
|CAB. E
|2:32:17
|0:01:07
|0:40:42
|23,25
|53
|53
|Torres Alberto / Torres Diego
|Miramar
|14
|CAB. D
|2:34:54
|0:02:37
|0:43:19
|22,85
|54
|60
|Iglesias J. Manuel / Avila Roque
|MdP / Batan
|15
|CAB. C
|2:35:31
|0:00:37
|0:43:56
|22,76
|55
|34
|Manzo Virginia / Docarmo Pablo
|Mar del Plata
|4
|MIXTOS B
|2:38:29
|0:02:58
|0:46:54
|22,34
|56
|16
|Luna Claudia / Bernardez Eugenio
|Necochea
|2
|MIXTOS C
|2:39:27
|0:00:58
|0:47:52
|22,2
|57
|14
|Luti Josefina / Acuña Matias
|Tandil
|3
|MIXTOS A
|2:39:42
|0:00:15
|0:48:07
|22,17
|58
|4
|Garcia Marilina / Comaschi Luciana
|Necochea
|1
|DAMAS B
|2:42:35
|0:02:53
|0:51:00
|21,77
|59
|21
|Riera Jorge / Bauer German
|Mar del Plata
|15
|CAB. D
|2:45:17
|0:02:42
|0:53:42
|21,42
|60
|15
|Ardiles Adrian / Jara Cesar
|Mar del Plata
|16
|CAB. C
|2:48:00
|0:02:43
|0:56:25
|21,07
|61
|24
|Cejas Florencia / Cavalucci Eugenio
|Mar del Plata
|5
|MIXTOS B
|2:48:10
|0:00:10
|0:56:35
|21,05
|62
|30
|Vivas Lourdes / Villanueva Mauro
|Mar del Plata
|6
|MIXTOS B
|2:51:54
|0:03:44
|1:00:19
|20,6
|63
|19
|Vazquez Matias / Perez Walter
|Miramar
|17
|CAB. C
|2:53:25
|0:01:31
|1:01:50
|20,42
|64
|28
|Terille Jezabel / Cardoso Guillermo
|Tandil
|7
|MIXTOS B
|2:53:53
|0:00:28
|1:02:18
|20,36
|65
|26
|Fernandez Karina / Martinez Sofia
|Gral. Madariaga
|2
|DAMAS B
|2:56:00
|0:02:07
|1:04:25
|20,11
|66
|10
|Palmisciano Natalia / Gutierrez J. Luis
|Mar del Plata
|3
|MIXTOS C
|2:58:12
|0:02:12
|1:06:37
|19,87
|67
|12
|Cebey Monica / Serantes Alejandra
|Batan / MdP
|3
|DAMAS B
|3:18:09
|0:19:57
|1:26:34
|17,88
|Ab.
|49
|Magaz Emiliano / Marchionni Facundo
|Balcarce / Miramar
|Ab.
|CAB. B
|
|
|
|
|Ab.
|55
|Othar Jorge / Chiacchio Martin
|Tandil
|Ab.
|CAB. D
|
|
|
|
|n/a
|57
|Torras Federico / Bruno A. Bruno
|Azul
|n/a
|CAB. B
|
|
|
|
|n/a
|59
|Vercesi Jorge / Meier Carlos
|Carilo
|n/a
|CAB. D
|
|
|
|
|n/a
|65
|Dominguez Guillermo / Moreno Maximiliano
|Mar del Plata
|n/a
|CAB. D
|
|
|
|
|n/a
|1
|Giovanini Daniel / Etchetto Sergio
|City Bell
|n/a
|CAB. E
|
|
|
|
|n/a
|33
|Etchevarne Marcelo / Caveda Mario
|Loberia
|n/a
|CAB. E
|
|
|
|
|n/a
|48
|Prioletto Daniel / Martin Daniel
|Tandil
|n/a
|CAB. E
|
|
|
|
|n/a
|8
|Bailon Clara / Scalambro Aida
|Mar del Plata
|n/a
|DAMAS B
|
|
|
|
