«Kilómetro Infinito» dio a conocer la clasificación general del 7mo Desafío de los Leones

2 septiembre, 2025

7mo. DESAFÍO DE LOS LEONES – 31/08/2025 – CLASIFICACIÓN GENERAL

POS. GRAL. PLACA Nº CORREDORES PROCEDENCIA POS. CATEGORIA TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 39 Donofrio Hernan / Gonzalez R. Juan Cruz Balcarce / S. M. del Monte 1 CAB. A 1:51:35 31,73
2 61 Mazzilli Matias / Franco Bautista Mar del Plata 2 CAB. A 1:55:25 0:03:50 0:03:50 30,67
3 66 Pereyra Nicanor / Charri Ezequiel Vidal 1 CAB. B 1:56:05 0:00:40 0:04:30 30,5
4 63 Izarriaga Sebastian / Marangoni Gabriel Mar del Plata 1 CAB. C 1:56:57 0:00:52 0:05:22 30,27
5 25 Giuliano Cristian / Regazzoni Juan Balcarce / MdP 3 CAB. A 1:58:45 0:01:48 0:07:10 29,81
6 37 Saenz Marcelo / Menconi Miguel Rauch / Pila 1 CAB. E 1:58:47 0:00:02 0:07:12 29,8
7 76 Perez Gabriel / Schnass Daniel Necochea 1 CAB. D 1:59:09 0:00:22 0:07:34 29,71
8 62 Siringo J. Manuel / Martin Gaston Batan / MdP 2 CAB. B 1:59:41 0:00:32 0:08:06 29,58
9 73 Scioli Santiago / Calandra Patricio Balcarce 3 CAB. B 1:59:45 0:00:04 0:08:10 29,56
10 43 Borjes Gustavo / Eguia Cristian Madariaga / Mar del Tuyu 2 CAB. C 2:00:24 0:00:39 0:08:49 29,4
11 71 Celaya Daniel / Riccillo Carlos Balcarce 2 CAB. D 2:01:04 0:00:40 0:09:29 29,24
12 70 Sacchetti Nicolas / Roumec Esteban Tandil 4 CAB. B 2:02:14 0:01:10 0:10:39 28,96
13 45 Romera Mariano / Martin Joel Mar del Plata 5 CAB. B 2:02:27 0:00:13 0:10:52 28,91
14 67 Dicembrille Guillermo / Ledesma Marcos Tandil 3 CAB. D 2:02:51 0:00:24 0:11:16 28,82
15 68 Arias Matias / Lopez Daniel Necochea 3 CAB. C 2:02:54 0:00:03 0:11:19 28,8
16 54 Noya José / Noya Andres Balcarce 6 CAB. B 2:03:33 0:00:39 0:11:58 28,65
17 38 Perez Alejandro / Diaz Sebastian Cnel. Vidal 4 CAB. C 2:05:38 0:02:05 0:14:03 28,18
18 5 Maggi Pablo / Roura Agustin Mar del Plata 5 CAB. C 2:06:23 0:00:45 0:14:48 28,01
19 29 Istillarte Agustin / Aristu Flavio Madariaga / Castelli 6 CAB. C 2:06:28 0:00:05 0:14:53 27,99
20 27 Habib Jorge / Hernandez Sergio Mar del Plata 7 CAB. C 2:06:38 0:00:10 0:15:03 27,95
21 75 Sanchez Andres / Seitz Sebastian Batan 7 CAB. B 2:06:42 0:00:04 0:15:07 27,94
22 42 Senger Jorge / Palomo Fabian Mar del Plata 8 CAB. C 2:07:39 0:00:57 0:16:04 27,73
23 52 Stupnikowski Hernan / Cajal Hugo Mar del Plata 9 CAB. C 2:07:54 0:00:15 0:16:19 27,68
24 74 Acosta Lucas / Salazar Jonatan Mar del Plata 4 CAB. A 2:08:16 0:00:22 0:16:41 27,6
25 50 Baldovino Daniel / Falcon Leandro Gral. Madariaga 4 CAB. D 2:08:47 0:00:31 0:17:12 27,49
26 22 Gonzalez Daniela / Odriozola Matias Mar del Plata 1 MIXTOS A 2:09:20 0:00:33 0:17:45 27,37
27 9 Colella Raul / Colavita Marcelo Balcarce 2 CAB. E 2:10:39 0:01:19 0:19:04 27,1
28 11 Martinez Mariano / Benavidez Diego Balcarce 10 CAB. C 2:10:54 0:00:15 0:19:19 27,04
29 18 Berra Silvina / Rodriguez Sebastian Mar del Plata 1 MIXTOS B 2:11:46 0:00:52 0:20:11 26,87
30 23 Ebel Rodrigo / Goncalvez Marcelo Bragado 5 CAB. D 2:11:59 0:00:13 0:20:24 26,82
31 72 Zarate Jorge / Hansen Juan Tandil 5 CAB. A 2:13:11 0:01:12 0:21:36 26,58
32 7 Diaz Mario / Maldonado Jesus Balcarce 11 CAB. C 2:13:29 0:00:18 0:21:54 26,52
33 3 Mangiaruca Alejandro / Lopez Pablo Balcarce 12 CAB. C 2:13:41 0:00:12 0:22:06 26,48
34 35 Parodi Martin / Martinez Dario Cnel. Pringles 6 CAB. D 2:15:26 0:01:45 0:23:51 26,14
35 46 Pirronito Jose / Galeano Miguel Mar del Plata 7 CAB. D 2:16:00 0:00:34 0:24:25 26,03
36 6 Fraiz Desiree / Higueras Martin Balcarce 2 MIXTOS B 2:18:21 0:02:21 0:26:46 25,59
37 47 Nievas Aureliano / Monje Hernan Mar del Plata 13 CAB. C 2:19:35 0:01:14 0:28:00 25,36
38 44 Consoni Julian / Parra Facundo Mar del Plata 6 CAB. A 2:20:15 0:00:40 0:28:40 25,24
39 51 Gomez Miguel / Lopez Fabian Balcarce 8 CAB. D 2:20:39 0:00:24 0:29:04 25,17
40 40 Pascual Mariano / Castro Fernando Mar del Plata 9 CAB. D 2:21:06 0:00:27 0:29:31 25,09
41 2 Ardiles Abril / Jara Bruno Mar del Plata 2 MIXTOS A 2:22:13 0:01:07 0:30:38 24,89
42 58 Garcia Diego / Burckhardt Sergio Mar del Plata 10 CAB. D 2:23:50 0:01:37 0:32:15 24,61
43 56 Atencio Fabrizio / Zaragoza Joaquin V. Gesell / Mar de Ajo 7 CAB. A 2:23:54 0:00:04 0:32:19 24,6
44 64 Michia Pablo / Lopez I. Facundo Balcarce 8 CAB. A 2:24:12 0:00:18 0:32:37 24,55
45 36 De Leon Martin / Guerrero Martin Mar del Plata 11 CAB. D 2:24:19 0:00:07 0:32:44 24,53
46 20 Rodiguez Paola / Cajaravilla Ignacio Tandil 3 MIXTOS B 2:26:21 0:02:02 0:34:46 24,19
47 69 Di Giorgio Martin / Pinzone J. Luis Necochea 12 CAB. D 2:26:25 0:00:04 0:34:50 24,18
48 31 Martinez Jorge / Belsito Jorge Tandil 13 CAB. D 2:26:47 0:00:22 0:35:12 24,12
49 17 Almeida Anibal / Rinaudo Marcos Tandil 14 CAB. C 2:27:36 0:00:49 0:36:01 23,98
50 32 Latorre Mariela / Rodriguez Dante Mar del Plata 1 MIXTOS C 2:28:25 0:00:49 0:36:50 23,85
51 13 Filippi Leonardo / Echevarria Jonathan Gral. Piran 8 CAB. B 2:31:10 0:02:45 0:39:35 23,42
52 41 Cardenas Walter / Garcia Marcos Ayacucho / Tandil 3 CAB. E 2:32:17 0:01:07 0:40:42 23,25
53 53 Torres Alberto / Torres Diego Miramar 14 CAB. D 2:34:54 0:02:37 0:43:19 22,85
54 60 Iglesias J. Manuel / Avila Roque MdP / Batan 15 CAB. C 2:35:31 0:00:37 0:43:56 22,76
55 34 Manzo Virginia / Docarmo Pablo Mar del Plata 4 MIXTOS B 2:38:29 0:02:58 0:46:54 22,34
56 16 Luna Claudia / Bernardez Eugenio Necochea 2 MIXTOS C 2:39:27 0:00:58 0:47:52 22,2
57 14 Luti Josefina / Acuña Matias Tandil 3 MIXTOS A 2:39:42 0:00:15 0:48:07 22,17
58 4 Garcia Marilina / Comaschi Luciana Necochea 1 DAMAS B 2:42:35 0:02:53 0:51:00 21,77
59 21 Riera Jorge / Bauer German Mar del Plata 15 CAB. D 2:45:17 0:02:42 0:53:42 21,42
60 15 Ardiles Adrian / Jara Cesar Mar del Plata 16 CAB. C 2:48:00 0:02:43 0:56:25 21,07
61 24 Cejas Florencia / Cavalucci Eugenio Mar del Plata 5 MIXTOS B 2:48:10 0:00:10 0:56:35 21,05
62 30 Vivas Lourdes / Villanueva Mauro Mar del Plata 6 MIXTOS B 2:51:54 0:03:44 1:00:19 20,6
63 19 Vazquez Matias / Perez Walter Miramar 17 CAB. C 2:53:25 0:01:31 1:01:50 20,42
64 28 Terille Jezabel / Cardoso Guillermo Tandil 7 MIXTOS B 2:53:53 0:00:28 1:02:18 20,36
65 26 Fernandez Karina / Martinez Sofia Gral. Madariaga 2 DAMAS B 2:56:00 0:02:07 1:04:25 20,11
66 10 Palmisciano Natalia / Gutierrez J. Luis Mar del Plata 3 MIXTOS C 2:58:12 0:02:12 1:06:37 19,87
67 12 Cebey Monica / Serantes Alejandra Batan / MdP 3 DAMAS B 3:18:09 0:19:57 1:26:34 17,88
Ab. 49 Magaz Emiliano / Marchionni Facundo Balcarce / Miramar Ab. CAB. B
Ab. 55 Othar Jorge / Chiacchio Martin Tandil Ab. CAB. D
n/a 57 Torras Federico / Bruno A. Bruno Azul n/a CAB. B
n/a 59 Vercesi Jorge / Meier Carlos Carilo n/a CAB. D
n/a 65 Dominguez Guillermo / Moreno Maximiliano Mar del Plata n/a CAB. D
n/a 1 Giovanini Daniel / Etchetto Sergio City Bell n/a CAB. E
n/a 33 Etchevarne Marcelo / Caveda Mario Loberia n/a CAB. E
n/a 48 Prioletto Daniel / Martin Daniel Tandil n/a CAB. E
n/a 8 Bailon Clara / Scalambro Aida Mar del Plata n/a DAMAS B

