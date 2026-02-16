«Kilómetro Infinito» define su calendario 2026 / Competencias confirmadas por Adrian Poo y equipo

CALENDARIO DE COMPETENCIAS 2026 CON EL CRONO DE KMI
01/03/2026 – 8va. VUELTA DE MTB RURAL A BATAN
08/03/2026 – 1° Rural Bike «Día Internacional de la Mujer» – Ayacucho
15/03/2026 – 20a. VUELTA A LA ESCUELA GRANJA – TANDIL
29/03/2026 – DESAFIO DE LA MUERTE – MTB RURAL – TANDIL
19/04/2026 – FESTEJAMOS LOS 20 AÑOS DE KILOMETRO INFINITO – AYACUCHO
26/04/2026 – DUATLON RURAL VIVORATA – 1º FECHA CAMPEONATO DE DUATLON DEL PARTIDO DE MAR CHIQUITA
17/05/2026 – 10mo. RALLY COSTA DEL ESTE
31/05/2026 – VUELTA A GRAL. GARDEY – TANDIL
07/06/2026 – 5° RALLY CROSS MIRAMAR
14/06/2026 –
28/06/2026 – DUATLON RURAL Cnel. VIDAL – 2ª FECHA CAMPEONATO DE DUATLON DEL PARTIDO DE MAR CHIQUITA
19/07/2026 – RALLY ENDURANCE «LAS 3 HORAS DE MTB» – BALCARCE
02/08/2026 – 15to. DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES – AYACUCHO
10/08/2026 – DUATLON RURAL MAR CHIQUITA – FINAL DEL CAMPEONATO DE DUATLON DEL PARTIDO DE MAR CHIQUITA
23/08/2026 – 2da. VUELTA A AZUCENA – TANDIL
06/09/2026 – 8º DESAFÍO DE LOS LEONES – PAREJAS CONTRARRELOJ – BALCARCE
13/09/2029 – 4º RALLY MAR Y SIERRAS – MAR DEL PLATA
Fecha a confirmar – 10ª VUELTA A CORONEL VIDAL
11/10/2026 – 6ª MAR DE COBO CORRE – Competencia de atletismo en Mar de Cobo
20/12/2026 – LA NOEL BIKE – 2ª EDICIÓN – CERRO LEONES – TANDIL
