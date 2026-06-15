+ KEVIN URIEL OLIVARES – Q.E.P.D.

Falleció en Tandil este lunes 15 de junio a la edad de 21 años, Kevin Uriel Olivares. Sus padres Graciela Romeo y Raúl Olivares; sus hermanos Matías, Estrella, Soledad, Jeniffer, Leonel, Diamela, Karen, Vladimir y Sofía; abuelos, tíos, primos, junto a demás deudos participan de su fallecimiento. Sus restos fueron trasladados a nuestra ciudad y son velados en Casa Urresti para ser inhumados en el Cementerio Municipal este martes 16 a las 10 horas, previo oficio religioso en sala velatoria. Casa de duelo: Av. Colón 166.

Servicio a cargo de Casa Urresti.