+ JUSTO AMILCAR SUAREZ «Pocho» – Q.E.P.D.

Falleció en nuestra ciudad este viernes 12 de junio a la edad de 80 años, Justo Amilcar Suárez «Pocho». Su hija Selva; su hijo político Raúl Enrique Caldren; sus nietos Francesca y David; sus hijos en el afecto junto a demás familiares, amigos y seres queridos participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal este sábado 13 a las 10 horas , previo oficio religioso en la Capilla del Cementerio. Casa de duelo: Av. Bavio 1546.

Servicio a cargo de Casa Urresti.