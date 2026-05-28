Jueves 4-6 a las 14.30 / Propuesta de extensión CIIE, Círculos de lecturas comentadas; “Ni una menos”

Propuesta de extensión CIIE – Círculos de lecturas comentadas. “Ni una menos”

Organizan: CIIE Ayacucho – EMEAI – ISFDyT 87

Formadoras: ETR Eugenia Bordagaray, bibliotecaria del CIIE Gabina Gallegos, Docentes de ISFDyT y de la EMEAI

Destinatarios: Docentes de todos los niveles y modalidades. Estudiantes de profesorados.

Fecha: jueves 4 de Junio a las 14.30 hs.

Lugar: EMEAI (A del Valle 1467)

INSCRIPCIÓN: https://formacionpermanente.abc.gob.ar/inscripcion/inscciie/datainsc.php?i_f=19777

Recordar que realizando un seminario y participando de dos experiencias de extensión CIIE se acredita el trayecto con certificación bonificante

(por eso no olviden de inscribirse en el enlace)

Consultas: ciie006@abc.gob.ar