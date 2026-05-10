Juegos Suramericanos de la Juventud – La delegación argentina brilló con aportes bonaerenses

En el marco de la cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud, la delegación argentina brilló con un enorme aporte y desempeño de los deportistas bonaerenses.

Con una sobresaliente actuación de las y los deportistas bonaerenses, Argentina completó una destacada participación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, el evento multidisciplinario que convocó a más de 1500 atletas de entre 14 y 17 años de 15 países del continente. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires celebra este nuevo triunfo del deporte nacional y sigue apoyando así el crecimiento del mismo, a través de las diversas políticas y acciones que impulsa mediante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

La cartera a cargo de Andrés Larroque, por intermedio de la Subsecretaría de Deportes que conduce Cristian Cardozo, resalta esta destacada participación de la delegación argentina, que cerró el medallero en la tercera posición con un total de 105 medallas: 32 de oro, 39 de plata y 34 de bronce. Las mismas fueron obtenidas en 20 disciplinas diferentes y descolló la natación con un total de 35 preseas. Allí sobresalieron la nadadora de Campana, Agostina Hein y el marplatense Matías Chaillou, con 10 distinciones cada uno.

Argentina presentó una delegación de 249 atletas, de los cuales 128 fueron de la Provincia de Buenos Aires -más de la mitad-. Esta composición representa un verdadero orgullo para el Estado bonaerense, teniendo en cuenta que, además, 21 de ellos son becados por el gobierno provincial, reafirmando el compromiso asumido de potenciar el deporte y acompañar a las juventudes.

Panamá fue el epicentro de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que son desarrollados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). Allí el primer lugar quedó para Brasil, que lideró el ranking con 58 doradas (157 totales) y Venezuela alcanzó la segunda posición con 33 de oro (83 en total). Completaron el top 10 Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Panamá, Uruguay y Guyana.

La competencia se llevó a cabo del 12 al 25 de abril y contó con la participación de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Tuvo lugar en grandes escenarios del país como la Arena Roberto Durán, el Centro de Alto Rendimiento, el Estadio Emilio Royo, el Estadio Rommel Fernández y la Playa Venao.