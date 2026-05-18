Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026 – La instancia final tendrá lugar en Mar del Plata

18 mayo, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA, destacados 0
El jefe de Gabinete Manuel Adorni ratificó que se realizarán los Juegos Deportivos Nacionales Evita y que la instancia final tendrá lugar en la ciudad feliz.
📄 La confirmación llegó en el marco de un informe ante el Congreso, donde se consultó sobre el financiamiento y desarrollo del evento.
🗣️ “La planificación de los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles avanza con normalidad, previendo una amplia convocatoria federal”, señalaron desde el área de Deportes.
🇦🇷 El certamen incluirá distintas disciplinas y convocará a participantes de todo el país, tanto en deporte convencional como adaptado.
N. de la R; fuente Mar del Plata web.

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