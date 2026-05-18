Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026 – La instancia final tendrá lugar en Mar del Plata

El jefe de Gabinete Manuel Adorni ratificó que se realizarán los Juegos Deportivos Nacionales Evita y que la instancia final tendrá lugar en la ciudad feliz.
La confirmación llegó en el marco de un informe ante el Congreso, donde se consultó sobre el financiamiento y desarrollo del evento.
“La planificación de los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles avanza con normalidad, previendo una amplia convocatoria federal”, señalaron desde el área de Deportes.
El certamen incluirá distintas disciplinas y convocará a participantes de todo el país, tanto en deporte convencional como adaptado.
N. de la R; fuente Mar del Plata web.
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