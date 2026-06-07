Juegos Bonaerenses 2026 – Cronograma de competencias de la etapa local, para Adultos Mayores

7 junio, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA, destacados 0
𝐉𝐔𝐄𝐆𝐎𝐒 𝐁𝐎𝐍𝐀𝐄𝐑𝐄𝐍𝐒𝐄𝐒 – 𝐄𝐓𝐀𝐏𝐀 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐀𝐃𝐔𝐋𝐓𝐎𝐒 𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑𝐄𝐒
La Dirección de Deportes de la @muniayacucho da a conocer el cronograma de competencias de la etapa local para Adultos Mayores:
📍 Jueves 4 de junio ♠️ Truco – 🕐 13:00 hs (📌 Hogar de Ancianos)
📍 Viernes 5 de junio 🎲 Lotería – 🕔 17:00 hs (📌 Hogar de Ancianos)
📍 Lunes 8 de junio 🃏 Mus – 🕐 13:00 hs (📌 Hogar de Ancianos)
📍 Viernes 12 de junio 🎴 Chin-Chón – 🕐 13:00 hs (📌 Hogar de Ancianos)
📍 Martes 16 de junio 🎯 Sapo – 🕐 13:00 hs (📌 Hogar de Ancianos)
📍 Viernes 19 de junio 🀄 Burako – 🕐 13:00 hs (📌 Hogar de Ancianos)
📍 Martes 23 de junio 🃏 Escoba de 15 – 🕐 13:00 hs (📌 Hogar de Ancianos)
📍 Viernes 26 de junio ♟️ Damas – 🕐 13:00 hs (📌 Hogar de Ancianos)
📍 Lunes 29 de junio ♟️ Ajedrez – 🕜 13:30 hs (📌 CEF N° 32)
📍 Miércoles 1 de julio 🚶 Caminata – 🕜 13:30 hs (📌 Club Independiente)
🏃 Pentatlón – 🕞 15:30 hs (📌 CEF N° 32)
📍 Jueves 2 de julio 🥏 Tejo – 🕜 13:30 hs (📌 Plaza Simón Bolívar)
🎯 Taba – 🕜 13:30 hs (📌 Plaza Simón Bolívar)
📌 Disciplinas con fecha a confirmar: 🏐 Newcom – 🎣 Pesca

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