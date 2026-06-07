Juegos Bonaerenses 2026 – Cronograma de competencias de la etapa local, para Adultos Mayores

𝐉𝐔𝐄𝐆𝐎𝐒 𝐁𝐎𝐍𝐀𝐄𝐑𝐄𝐍𝐒𝐄𝐒 – 𝐄𝐓𝐀𝐏𝐀 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐀𝐃𝐔𝐋𝐓𝐎𝐒 𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑𝐄𝐒
La Dirección de Deportes de la @muniayacucho da a conocer el cronograma de competencias de la etapa local para Adultos Mayores:
Jueves 4 de junio Truco – 13:00 hs ( Hogar de Ancianos)
Viernes 5 de junio Lotería – 17:00 hs ( Hogar de Ancianos)
Lunes 8 de junio Mus – 13:00 hs ( Hogar de Ancianos)
Viernes 12 de junio Chin-Chón – 13:00 hs ( Hogar de Ancianos)
Martes 16 de junio Sapo – 13:00 hs ( Hogar de Ancianos)
Viernes 19 de junio Burako – 13:00 hs ( Hogar de Ancianos)
Martes 23 de junio Escoba de 15 – 13:00 hs ( Hogar de Ancianos)
Viernes 26 de junio Damas – 13:00 hs ( Hogar de Ancianos)
Lunes 29 de junio Ajedrez – 13:30 hs ( CEF N° 32)
Miércoles 1 de julio Caminata – 13:30 hs ( Club Independiente)
Pentatlón – 15:30 hs ( CEF N° 32)
Jueves 2 de julio Tejo – 13:30 hs ( Plaza Simón Bolívar)
Taba – 13:30 hs ( Plaza Simón Bolívar)
Disciplinas con fecha a confirmar: Newcom – Pesca
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