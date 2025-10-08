Jubilados y pensionados de la provincia puedan acceder a una tarifa especial en el “Parque Termal Dolores”

Se firmó un Convenio marco entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Municipio de Dolores para que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia puedan acceder a una tarifa especial en el “Parque Termal Dolores”. La iniciativa ofrece un descuento del 30 % sobre el valor general de la entrada, permitiendo disfrutar de un espacio de relax y recreación a un costo reducido.

El acuerdo fue suscripto por Marina Moretti, presidenta del IPS, y el intendente de Dolores, Juan Pablo García, y se encuentra vigente desde este mes de octubre, por el término de 1 año. El beneficio está destinado a las personas jubiladas y pensionadas del IPS y su familia.

El “Parque Termal Dolores” se trata del primer Parque Termal con aguas dulces y saladas. Está ubicado sobre la Autovía 2 y la ruta provincial 63, a tan solo 200 km de las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata. El complejo turístico cuenta con cinco piletas (dos de ellas cubiertas), baños, vestuarios y amplios espacios verdes, conformando una propuesta ideal para disfrutar en familia momentos de relajación y esparcimiento.

Durante la firma del convenio, Moretti y García estuvieron acompañados por la secretaría de Turismo del municipio, Inés Barragán.

Cabe consignar que las tarifas pueden variar en el transcurso del año, pero el descuento del 30 % se mantendrá vigente para las y los beneficiarios del IPS.

Para consultas y reservas se encuentra disponible el mail secretariaturismodol@gmail.com y las siguientes líneas telefónicas: Teléfono fijo 2245 441925 y WhatsApp 2245 405692. La atención se brinda de lunes a viernes de 8 a 17hs o bien sábados, domingos y feriados de 10 a 17hs.