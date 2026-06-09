Juanmi Arrayago marcó su primer gol en la reserva de Independiente de Avellaneda – Histórico

Luego de su primer año en la 6ta de Independiente de Avellaneda Juan Miguel Arrayago está de vacaciones hasta este lunes y nos contó en un rico mano a mano su experiencia y su sueña de llegar a jugar al fútbol profesionalmente. Este largo camino comenzó el verano pasado, cuando luego de una prueba que consiguió «Lolo» Newton en nuestra ciudad, por parte de su «querido rojo», el defensor ayacuchense quedó a las ordenes de la institución del gran Bs. As.

El nos explica; «Me dieron unos días de vacaciones y estoy aprovechándolo al máximo. Ya un año de esta experiencia, se pasó volando. es muy entretenido estar allá. ha sido un gran año individual y grupal, porque conocí mucha gente, hice muchos amigos. El año pasado jugué en 6ta y ahora estoy convocado para jugar en 5ta, Voy al colegio de Independiente que queda en el estadio, donde vamos todos los chicos de pensión. Es bastante parecido a acá, incluso con las mismas materias».

Sobre la elección que hizo en su momento, sostuvo; «Pude dar un paso importante en este año, ya que es lo que busco. Crecí como persona y futbolista. es difícil porque muchas veces estás solo. Siempre jugué de 6 o como stopper por izquierda cuando jugamos con línea de 5. Cada categoría entrena con sus profesores, están los utileros y coordinadores que nos alientan, e incluso vemos a los jugadores de primera división, que siempre es muy lindo».

Consultado sobre esta estadía en nuestra ciudad, Juanmi señaló; «Puede recorrer el pueblo, los amigos, la familia y el Club Atlético que fue el que me dio la oportunidad de iniciarme en el fútbol. Mi comida preferida es el asado, así que me junte con muchos amigos y familiares y me di el gusto. Mi familia es un gran apoyo para seguir adelante, estoy muy agradecido con ellos que siempre están. A veces cuando pueden me van a visitar y eso me da fuerza para seguir trabajando por mi sueño».

Siempre en forma distendida, nos referimos a su futuro; «Se han ido compañeros que quedaron libres por distintos motivos, pero tengo muchas ganas de volver. Entraron chicos nuevos, que la verdad que nos llevamos bien y seguimos este año con el mismo técnico, así que eso es muy bueno. Con Facu de la Vega nos encontramos en el gimnasio estos días, me gusta hablar con él por lo que logró, le pido consejos y hablamos mucho. Siempre lo sigo, no me perdía partidos de Aldosivi».

Finalmente hablamos del club que lo inició, no podemos dejar de hablar de su querido y admirado Atlético Ayacucho; «Estuve en la cena de fin de año. Voy a los entrenamientos para ver lo que están haciendo, como practican. también los fines de semana que tenía libre venía a verlos. Se extraña un poquito, me acuerdo mucho cuando jugaba acá y si puedo venir voy siempre a la cancha. Hay que luchar por lo que uno quiere, y en ese camino estoy. Muchas gracias por la entrevista, le mando un saludo a todos».

Es raro no verlo con la camiseta «del albirrojo», o pasar lista en el curso de sus ex compañeros en la EES Nro 1, donde su nombre aún esta por las dudas…Pero su garra, su temple y sus ganas lo ubican lejos, muy lejos de Ayacucho. Sus padres, su familia, sus amigos lo siguen alentando. Siempre respetuoso, de pocas palabras, con un físico imponen y una confianza enorme va y va. Es Juanmi para el pueblo, el que siempre lo espera, el que siempre lo alienta y ahí va él, con un sueño por cumplir y un camino firme, que ya lo deposito en la 5ta división del rojo de Avellaneda...Lo mejor crack, todo el Aya esta con vos !!!