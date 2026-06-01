Juana Tusq en «Sauce» – El 13 de Junio, vení a pintar tu tabla de la República Argentina y llevátela

Se viene una tarde distinta para crear, compartir y disfrutar! 🇦🇷✨
Te invitamos a nuestro taller donde vas a poder pintar tu tabla de la República Argentina y utilizarla para las picaditas del mundial 🇦🇷 ⭐⭐⭐
🎨 No hace falta experiencia previa
🖌️ Incluye todos los materiales
🍷 Además disfrutamos de picada + bebida mientras pintamos
💡 Y si no sabés qué diseño hacer, llevamos ideas e inspiración para ayudarte!
📍 Sauce espacio de arte – Arroyo 769
🗓️ Sábado 13 de Junio
🕕 De 18 a 20:30 hs
💲 Valor: $35.000
⚽ Una propuesta ideal para venir sola/o, con amigas o regalarte un momento creativo y relajado.
📩 Reservá tu lugar por privado o al 2494-214590 (Juana)
✨ Cupos limitados ✨
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