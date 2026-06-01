Juana Tusq en «Sauce» – El 13 de Junio, vení a pintar tu tabla de la República Argentina y llevátela

Se viene una tarde distinta para crear, compartir y disfrutar! 🇦🇷✨

Te invitamos a nuestro taller donde vas a poder pintar tu tabla de la República Argentina y utilizarla para las picaditas del mundial 🇦🇷 ⭐⭐⭐

🎨 No hace falta experiencia previa

🖌️ Incluye todos los materiales

🍷 Además disfrutamos de picada + bebida mientras pintamos

💡 Y si no sabés qué diseño hacer, llevamos ideas e inspiración para ayudarte!

📍 Sauce espacio de arte – Arroyo 769

🗓️ Sábado 13 de Junio

🕕 De 18 a 20:30 hs

💲 Valor: $35.000

⚽ Una propuesta ideal para venir sola/o, con amigas o regalarte un momento creativo y relajado.

📩 Reservá tu lugar por privado o al 2494-214590 (Juana)

✨ Cupos limitados ✨

#TallerCreativo #PicaditaMundialista #ArteEnMadera #TallerDePintura #Argentina