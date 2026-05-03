+ JUANA IRENE ZABALETA de BEHERÁN – Q.E.P.D.

Falleció este sábado 2 de mayo en nuestra ciudad a la edad de 91 años, Juana Irene Zabaleta de Beherán. Sus hijos Martín Bautista y Manuela Beheran; sus nietos Carla, Alejandro, Laura, Lucrecia y Lucia; sus hijos políticos, nietos políticos, bisnietos y demás deudos participan de su fallecimiento. Sus restos serán trasladados a la ciudad de Dolores para su posterior cremación en fecha a confirmar, previo oficio religioso en sala velatoria este domingo a las 10, sin velorio. Casa de duelo: Alem 740.

Servicio a cargo de Casa Urresti