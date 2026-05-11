Jóvenes de 18 hasta 35 años ya pueden inscribirse a programa de Capital Humano

La convocatoria 2026 de Progresar Formación Profesional ya está abierta. Incluye cursos con salida laboral y un incentivo económico, con inscripción disponible hasta noviembre.
El programa ya abrió su inscripción y suma cambios importantes: más tiempo para anotarse y una ampliación en la edad para ciertos perfiles.
La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 24 años. Sin embargo, el límite se extiende hasta los 35 años para personas que no tienen empleo registrado, lo que amplía el alcance del programa.
El período de inscripción va del 27 de abril al 27 de noviembre de 2026. Este plazo extendido permite que más personas puedan sumarse a lo largo del año.
Quiénes pueden inscribirse y hasta cuándo
Uno de los puntos centrales es el ingreso. Para postularse, los ingresos del solicitante no deben superar tres Salarios Mínimos. Además, es obligatorio tener una cuenta en la app Mi Argentina. También lo es inscribirse en un curso validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)
La inscripción se realiza a través de la plataforma: argentina.gob.ar/educacion/progresar. Para completar el proceso, es necesario estar registrado en la app Mi Argentina. Además, los estudiantes deben contar con un CBU (cuenta bancaria) o CVU (billetera virtual) a su nombre, ya que el pago del incentivo económico se deposita por esa vía.
Estos cursos están orientados a oficios y sectores productivos, con el objetivo de que la formación tenga una salida laboral concreta.
Qué ofrece el programa
Progresar Formación Profesional combina capacitación con un incentivo económico. Durante el cursado, los participantes reciben un apoyo que busca acompañar el proceso de aprendizaje.
La oferta incluye formaciones específicas en distintas áreas, desde oficios tradicionales hasta habilidades más demandadas en el mercado actual. El foco está puesto en facilitar el acceso a empleo formal.
El programa forma parte de una estrategia más amplia de inserción laboral. Apunta a sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a trabajo registrado y busca acortar esa distancia a través de la formación.
En un mercado laboral cada vez más exigente, capacitarse deja de ser una opción secundaria. Programas como Progresar ponen sobre la mesa una oportunidad concreta: aprender, sumar experiencia y contar con un respaldo económico en el camino. Para muchos, puede ser el primer paso hacia un empleo estable.
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