+ JOSÉ ALFREDO LANDÍVAR – Q.E.P.D.

Falleció en nuestra ciudad este martes 18 de Agosto a la edad de 79 años, José Alfredo Landivar. Su esposa Marta Susana Pérez; su hijo Ignacio; su hija política Ana Laura Gilardoni; sus nietos Lucía, Celina y Jacinta; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan de su fallecimiento. Sus restos son velados en Casa Urresti y serán inhumados en el Cementerio Municipal hoy miércoles 19 a las 10,30 horas, previo oficio religioso en sala velatoria. Hogar de duelo: Moreno 988.

Servicio Casa Urresti