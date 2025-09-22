Jornada de extensión; «Juventudes, padecimiento subjetivo y escuela» / Este martes 23, a las 18

Cambio de fecha, si bien se anunciaba para el miércoles pasado, tendrá lugar este martes 23-9
JORNADA DE EXTENSIÓN ARTICULACIÓN CON CPA, CON ISFD 87 Y CON MODALIDAD PS Y PC
Inscripción abierta. Interesante para quienes están realizando seminarios
Título: Juventudes, padecimiento subjetivo y escuela: reflexiones en torno a la tarea docente y las políticas de cuidado.
Coordinan: Eugenia Bordagaray. ETR ESI y perspectiva de género. CIIE Ayacucho
Mónica Hernández. IE Modalidad Psicología. Distrito Ayacucho
CPA Ayacucho. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Modalidad: Presencial. En la sede del ISFD 87.
Destinatarios: Docentes del nivel secundario y del nivel superior y modalidades. Estudiantes de profesorados.
Fecha: Miércoles 23/09/2025 a las 18.30 hs.
Resumen:
Los abordajes relacionados con el padecimiento subjetivo, las identidades y las situaciones de violencia escolar resultan de especial interés para quienes acompañamos y educamos desde las escuelas. Sin embargo, las conversaciones interdisciplinarias y las propuestas para pensar en territorio y focalizando en la escena escolar son escasos e insuficientes. A partir de identificar estas cuestiones como urgentes y necesarias, proponemos llevar adelante un conversatorio dirigido a estudiantes de profesorados y docentes del nivel secundario y de Modalidades en el cual pensaremos y dialogaremos en torno a los siguientes tópicos:
● Identificaciones tradicionales y modelos en crisis: globalidad, deseos y consumos
● Nuevas feminidades y masculinidades: dispositivo y culturas escolares, currículum oculto, modos y roles de género tradicionales, ¿en dónde cabe la diversidad?
● Aprendizajes significativos y/o cuidados en la escuela: ¿es posible la complementariedad de estas dos dimensiones? Responsabilidad, ética y rol adulto en las instituciones educativas
● El espacio ampliado de la escuela: vínculos, redes sociales y violencia, ¿qué puede o debe pensar y hacer la escuela?
