Jornada de extensión; «Juventudes, padecimiento subjetivo y escuela» / Este martes 23, a las 18

JORNADA DE EXTENSIÓN ARTICULACIÓN CON CPA, CON ISFD 87 Y CON MODALIDAD PS Y PC

Cambio de fecha, si bien se anunciaba para el miércoles pasado, tendrá lugar este martes 23-9

Título: Juventudes, padecimiento subjetivo y escuela: reflexiones en torno a la tarea docente y las políticas de cuidado.

Destinatarios: Docentes del nivel secundario y del nivel superior y modalidades. Estudiantes de profesorados.

Resumen:

Los abordajes relacionados con el padecimiento subjetivo, las identidades y las situaciones de violencia escolar resultan de especial interés para quienes acompañamos y educamos desde las escuelas. Sin embargo, las conversaciones interdisciplinarias y las propuestas para pensar en territorio y focalizando en la escena escolar son escasos e insuficientes. A partir de identificar estas cuestiones como urgentes y necesarias, proponemos llevar adelante un conversatorio dirigido a estudiantes de profesorados y docentes del nivel secundario y de Modalidades en el cual pensaremos y dialogaremos en torno a los siguientes tópicos:

● Identificaciones tradicionales y modelos en crisis: globalidad, deseos y consumos

● Nuevas feminidades y masculinidades: dispositivo y culturas escolares, currículum oculto, modos y roles de género tradicionales, ¿en dónde cabe la diversidad?

● Aprendizajes significativos y/o cuidados en la escuela: ¿es posible la complementariedad de estas dos dimensiones? Responsabilidad, ética y rol adulto en las instituciones educativas

● El espacio ampliado de la escuela: vínculos, redes sociales y violencia, ¿qué puede o debe pensar y hacer la escuela?