Jornada de Capacitación Ovina en el CEA N° 12

Desde el CEA Nº12 informaron que días atrás recibieron a estudiantes del Colegio Agrotécnico Juan XXIII y de la EESA N°1 de Ayacucho, quienes participaron de una enriquecedora jornada de formación e intercambio de experiencias vinculadas a la producción ovina.

Según contaron en sus redes sociales, la actividad contó con la participación de disertantes invitados y docentes de la institución, abordando diversos aspectos relacionados con la producción, el manejo y la gestión de los sistemas ovinos, fortaleciendo los aprendizajes a partir de experiencias prácticas y del trabajo colaborativo.

“Agradecemos especialmente la presencia del Lic. Daniel Colavita, integrante del Grupo de Trabajo de Sistemas Ganaderos y de la Reserva 8 de Producción Ovina Experimental de INTA Balcarce, quien compartió su experiencia y conocimientos junto al equipo docente del CEA N°12”.

“Estos espacios de articulación entre instituciones educativas fortalecen la formación de los estudiantes, promueven el intercambio de saberes y contribuyen al desarrollo de una educación agraria vinculada a las necesidades del territorio y del sector productivo”.