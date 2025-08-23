+ JORGE JOAQUÍN LÓPEZ – Q.E.P.D.

Falleció en nuestra ciudad este viernes 22 de Agosto a la edad de 23 años, Jorge Joaquín López. Sus padres, hermanos, tíos, primos y sobrinos junto a demás familiares y seres queridos participan de su fallecimiento. Sus restos serán velados este domingo de 9 a 10,30 horas para luego ser inhumados en el Cementerio Municipal, previo oficio religioso en sala velatoria. Hogar de duelo: Martín Fierro 8.

Servicio a cargo de Compañía Principal.

N. de la R; el propio Club sarmiento donde jugaba al fútbol, publicó «Hasta siempre Joaquín! Te vamos a extrañar!»