Joel Mutti y Sebastián López presentaron la «Cerveza Ayacucho», en una muy linda noche en La M

Una noche presentan fresca y desapacible afuera, una noche cálida y sumamente agradable para la presentación de “Cerveza Ayacucho” en La M con un show especial de Pablo López y de “La 2.0”. Música, lanzamiento y una propuesta con sello local en un marco de camaradería, alegría y felicidad, con los excelente anfitriones como lo son la familia Mutti y sus allegados.

Este viernes desde las 21 fue presentada oficialmente “Cerveza Ayacucho”, en el el lanzamiento de una nueva marca local que busca identificarse con la ciudad, contando con varios estilos de esta marca que ya esta a la venta. Los gustosos de estas bebidas ahora tienen la posibilidad de adquirirla en este restaurant para consumo o donde lo deseen.

Además de la presentación de la cerveza, se presentó la banda “La 2.0”, un grupo integrado por cuatro jóvenes de entre 13 y 16 años que ya tuvo una destacada actuación durante la Fiesta Nacional del Ternero, especialmente en el fogón de La M, donde lograron hacer bailar al público con su repertorio de música tropical. También se contó con la actuación de Pablito López, que mantiene intactas sus condiciones, con un variado repertorio que motivo a los plausos prolongados de las personas presentes.

Los propietarios de la marca, Sebastián López y Joel Mutti, explicaron cómo fue el proceso de creación de la cerveza y las expectativas del proyecto.

“La receta es nuestra. Estuvimos dos meses en la fábrica donde la producimos en Buenos Aires encontrando el punto exacto de cada uno de los cuatro estilos”, señalaron. La línea cuenta con una Session IPA, Honey, Irish Roja y Blonde, esta última definida por sus creadores como “el caballito de batalla” de la marca.

También destacaron que, si bien se trata de cerveza en lata y producida de manera industrial, el desarrollo de las recetas fue completamente artesanal. “Trabajamos paso a paso en cada estilo y luego se produce en una fábrica de Buenos Aires”, explicaron.

Desde la organización remarcaron que el objetivo es que la bebida pueda convertirse en un símbolo local. “La idea es ubicar la cerveza en cada rincón de la ciudad y que también los turistas que visiten Ayacucho se lleven un recuerdo con sello propio de nuestra ciudad”, afirmaron.

Como parte de la presentación, las primeras 50 personas que llegaron al lugar recibieron una cerveza gratuita.

Un lindo marco de público, una propuesta musical y artística a tono con la presentación, amigos, familia, excelente comida y una carta gastronómica para cada bolsillo distinto, hicieron de una noche que será memorable, y de la cual también participó en vísperas de sus 15 años, el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar. Muchas gracias por las atenciones recibidos, y muchos éxitos para lo que viene.