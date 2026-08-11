Jefatura Distrital Ayacucho desarrolla la jornada sobre «Alerta Sofía», este martes 11 de Agosto

Desde la Jefatura Distrital de Educación de Ayacucho promovemos esta jornada con la convicción de que prevenir, informar y acompañar es una responsabilidad compartida. Frente al crecimiento del juego online y las apuestas digitales, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado de niñas, niños y adolescentes, generando espacios de reflexión y aprendizaje para toda la comunidad educativa.

Para ello contaremos con la participación de representantes del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, encabezados por su vicepresidenta, María Laura García, junto al Lic. Mauro Ernesto Guevara, quienes brindarán herramientas para comprender esta problemática y fortalecer acciones de prevención.

Durante la mañana y la tarde, las actividades estarán destinadas a estudiantes de las diferentes instituciones educativas del distrito. A las 19:00 horas, la propuesta estará dirigida a estudiantes del turno vespertino, familias y público en general, con el propósito de ampliar este espacio de concientización y diálogo a toda la comunidad.

Creemos que el cuidado se construye entre todos. Informarnos, dialogar y actuar a tiempo es la mejor forma de prevenir. Los esperamos.