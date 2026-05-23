Javier Rodríguez y Federico Otermín recorrieron el Mercado Bonaerense de la Comunidad de Lomas

“Hoy estamos realizando una entrega de plantines en el marco del programa Huertas Bonaerenses a más de 50 instituciones del distrito y de la zona. Esta iniciativa expresa muy claramente lo que queremos y lo que anhelamos construir”, destacó Javier Rodríguez.

El ministro remarcó además que “tiene que ver con la producción de alimentos, pero también con educar sobre cómo se producen los alimentos sanos y saludables”. En ese sentido, señaló que “muchas veces, cuando quienes participan en estas huertas son chicos y chicas, no solo el proceso de producción les genera aprendizaje y conocimiento, sino que además despierta el interés por probar aquello que están produciendo”.

“Que nuestros pibes puedan comer bien es condición básica para que tengan un futuro mejor, por eso en tiempos difíciles tenemos que aunar esfuerzos y cuidar la vida en comunidad”, destacó Otermín, quien agradeció el respaldo del gobernador Axel Kicillof y señaló que “el Gobierno de la Provincia y el Gobierno de la Comunidad buscamos acercar información y también, en este contexto económico y social tan grave, generar espacios que permitan a los vecinos acceder a frutas, verduras, carnes, lácteos y pastas de buena calidad”.

Por su parte, Javier Rodríguez resaltó “el trabajo articulado con el Municipio de Lomas de Zamora, en particular con el Mercado Bonaerense, una herramienta que tiene por objetivo acercar a los consumidores alimentos sanos producidos localmente con un alcance muy significativo”.

Durante la actividad también hubo un stand del Ministerio de Ambiente con talleres de huerta y entrega de semillas, una charla abierta sobre nutrición, actividades culturales y un operativo del programa Gobierno de la Comunidad Cerca y en Acción.

De la jornada participaron, por parte del municipio, la jefa de Gabinete, Sol Tischik; el secretario de Educación, Trabajo y Producción, Darío Spampinato; el secretario de Ambiente, Sebastián Cuccia; y la subsecretaria Ayelén Lemos. El ministro estuvo acompañado de Carla Seain, subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Mercado de Lomas se desarrolla los jueves con frecuencia quincenal en Plaza Libertad. Actualmente participan productores y productoras, muchos de los cuales obtuvieron la habilitación PUPAA en el último año. Además, la producción local se complementa con el abastecimiento de dos tiendas móviles que acercan productos lácteos, pastas, frutas y verduras a la comunidad.