Javier Rodríguez se reunió con Bases Federadas y analizó la situación del sector productivo

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Durante el encuentro se abordaron líneas de financiamiento para la campaña de trigo, la defensa del INTA, el rechazo a UPOV 91 y la necesidad de sostener políticas diferenciadas para las distintas escalas de producción.
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El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, mantuvo una reunión con representantes de Bases Federadas, donde se abordaron distintos temas vinculados a la actualidad productiva y a las políticas públicas para el sector agropecuario.
Del encuentro participaron el presidente de Bases Federadas, Omar Príncipe; el secretario general, Sebastián Campos; y la representante y concejal de Tandil, Nélida Sereno. También estuvo presente el dirigente santafesino de la organización, Pablo Paillole.
Durante el encuentro se conversó sobre las líneas de financiamiento destinadas a la producción de trigo y el escenario de la próxima campaña triguera. Desde Bases Federadas manifestaron su preocupación por la rentabilidad del cultivo y el impacto de las políticas económicas nacionales sobre los pequeños y medianos productores.
Además, las autoridades de la entidad expresaron su intención de contar con representación y participación en los consejos consultivos de diferentes organismos bonaerenses, con el objetivo de fortalecer los espacios de diálogo y construcción conjunta de políticas para el sector.
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En la reunión también se compartió una mirada crítica sobre el proceso de desfinanciamiento y debilitamiento que el Gobierno nacional viene llevando adelante en organismos estratégicos como el INTA. En ese sentido, coincidieron en destacar la importancia de sostener y fortalecer el rol de la ciencia, la tecnología y la extensión rural para el desarrollo agropecuario.
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Asimismo, manifestaron su rechazo al intento de adhesión a UPOV 91 y remarcaron la necesidad de proteger el derecho de los productores sobre el uso de semillas, así como de defender un modelo de producción con inclusión y arraigo rural.
Otro de los ejes abordados fue la situación de las escuelas rurales y la necesidad de sostener políticas diferenciadas para pequeños y medianos productores. En ese sentido, desde Bases Federadas manifestaron una mirada coincidente con la Provincia de Buenos Aires respecto de la importancia de seguir manteniendo herramientas y políticas específicas para las diferentes escalas productivas, contemplando las particularidades y necesidades de cada una.
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