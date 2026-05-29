Javier Rodríguez se reunió con Bases Federadas y analizó la situación del sector productivo

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, mantuvo una reunión con representantes de Bases Federadas, donde se abordaron distintos temas vinculados a la actualidad productiva y a las políticas públicas para el sector agropecuario.

Del encuentro participaron el presidente de Bases Federadas, Omar Príncipe; el secretario general, Sebastián Campos; y la representante y concejal de Tandil, Nélida Sereno. También estuvo presente el dirigente santafesino de la organización, Pablo Paillole.

Durante el encuentro se conversó sobre las líneas de financiamiento destinadas a la producción de trigo y el escenario de la próxima campaña triguera. Desde Bases Federadas manifestaron su preocupación por la rentabilidad del cultivo y el impacto de las políticas económicas nacionales sobre los pequeños y medianos productores.

Además, las autoridades de la entidad expresaron su intención de contar con representación y participación en los consejos consultivos de diferentes organismos bonaerenses, con el objetivo de fortalecer los espacios de diálogo y construcción conjunta de políticas para el sector.