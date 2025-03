Javier Rodríguez protagonizó la apertura del Primer Simposio de la Cadena de Trigo

El foro, que continuará hasta el jueves, se lleva a cabo gracias a la coordinación del propio Ministerio junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Municipalidad de Tres Arroyos, la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires (CIAFBA), la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo), el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRIATA), la Universidad Nacional del Sur (UNS) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). Javier Rodríguez: «Milei está desguazando el INTA» «Ver a tantas organizaciones, entidades, universidades, el municipio y nuestro Gobierno organizando este tipo de encuentros, nos llena de optimismo a aquellos que soñamos con una Argentina productiva», expresó el ministro. «Sin embargo, es mi deber repasar que el presidente Milei está desguazando el INTA, lamentamos que la mirada del gobierno nacional sea más bien una mirada de achicar, que no esté pensando en incrementar las líneas de investigación, las líneas de trabajo, porque yo lo que veo es que hay enormes desafíos y que los países que necesitan desarrollarse más necesitan más ciencia y tecnología. Para nosotros, con Axel Kicillof a la cabeza, el desarrollo en estas áreas es fundamental para producir más y mejor, con valor agregado», comparó. Con ese tono crítico, el dirigente bonaerense sostuvo que «para no ser colonia, hay que apostar por el conocimiento». Y concluyó: «Los argentinos tenemos saberes, técnicos y especialistas, pero no podemos hacer el trabajo solos. El Estado debe acompañar. A los que están hoy en la Casa Rosada, les digo que podemos aportar mucho más que solamente materias primas».