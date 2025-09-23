Javier Rodríguez inauguró la 168º Exposición Ganadera de Tres Arroyos y participó de la 60º Expo Rural de Coronel Dorrego

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participó este domingo de la inauguración oficial de la 168º Exposición Ganadera, Industrial y Comercial de Tres Arroyos. El evento se desarrolló desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural, donde se vivieron tres jornadas de intensa actividad productiva y cultural.

La muestra reunió al sector agropecuario, comercial e industrial de la región, con una variada agenda que incluyó charlas, espectáculos artísticos, un patio gastronómico, la exposición de emprendedores locales y actividades tradicionales organizadas por el Centro Tradicionalista: ensillada, bailes criollos y homenajes.

La inauguración contó también con la presencia del intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate; el presidente de la Sociedad Rural local, Eugenio Simonetti; y Matías de Velazco, en representación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Javier Rodríguez: «Necesitamos de todos los sectores para un verdadero desarrollo local»

Durante su intervención, el ministro remarcó: «Tenemos un desafío enorme, que es generar oportunidades de trabajo. Y para eso necesitamos del agro, de la producción, pero también de la industria, del comercio y del turismo. Para un verdadero desarrollo local necesitamos de todos los sectores, que en su propio crecimiento se fortalecen y se entraman, generando desarrollo en el interior de la provincia».

En ese sentido, subrayó: «Asumimos ese rol como gobierno, en articulación con los municipios. Lo quiero destacar: el gobierno de la provincia trabaja con los 135 distritos, sin importar el signo político de sus intendentes, porque trabajamos en función de los bonaerenses que viven en cada uno de ellos».